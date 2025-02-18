В Карпатах ночью зафиксировали -30: какой будет погода в ближайшие дни (карта)

Синоптики предупреждают украинцев, что морозы еще немного побудут в Украине, а потепление придет с 25 февраля.

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В украинских Карпатах этой ночью фиксировали температуру до -30. Днем столбик термометра показывал -25. Об этом сообщили в Черновицком пограничном отряде.

"Суровые погодные условия продолжают господствовать в Карпатах. На одном из горных участков государственной границы с Румынией пограничники Черновицкого отряда фиксируют существенное снижение температуры воздуха. Днем — минус 23- 25, ночью — до минус 30", — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает украинцев, что морозы еще немного побудут в Украине, а потепление придет в Украину с 25 февраля.

"Морозы отступят, а дневная температура воздуха постепенно будет повышаться и достигнет на следующей неделе сначала 1-5 градусов тепла, а затем +4+9, на западе и юге даже до +10 градусов", — проинформировала она.

Погода на завтра, 19 февраля

Синоптик отметила, что 19 февраля в Украине удержится морозная погода. Ночью ожидается -9-13 градусов, в восточной части -12-19 градусов, в западных областях -4-10 градусов.

В течение дня в Украине предполагается -1-6 градусов. Небольшой снег вероятен в среду на западе, севере и местами в центральных областях. На юге и востоке — сухо.

Погода в Киеве на завтра

Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве ближайшей ночью будет до -10 градусов, а завтра днем, 19 февраля, -1-3 градуса. На дорогах скользко. Местами возможен небольшой снег.

"Потепление в Киеве, как и в большинстве областей Украины, ожидается с 25-го февраля, как раз через неделю будем наблюдать, как с крыш капает предвесенняя водичка и свисают прозрачные сосульки", — предупредила Наталка Диденко.

Погода на неделю

Как пишет синоптик Игорь Кибальчич, в течение почти всей недели ожидается период аномально холодной погоды со среднесуточными значениями температуры воздуха на 5 — 8 ниже климатической нормы. Морозная погода будет связана с господством на территории Украины холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления. Иногда будет наблюдаться выпадение снега, но осадки в основном ожидаются незначительные.

В среду, 19 февраля, ночью ожидается погода без существенных осадков, днем в западных и местами северных регионах возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в северных и западных областях юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -7-12, в северных, восточных областях, а также в Карпатах -13-19; днем -1-6, в южной части и на Закарпатье -3+2 .

В четверг, 20 февраля, в северных, центральных и южных регионах пройдет небольшой снег, на остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западных и северных областях северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -5-10, в восточной части и в Карпатах -11-16; днем -1-6, в южных и западных областях -3+2.

В пятницу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины существенных осадков не предвидится, лишь ночью в Крыму пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5 — 10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6-11, в северных, восточных областях и Карпатах -11-16; днем -2-7, в западной части, а также на юге страны -4+1.

В субботу и воскресенье, 22 — 23 февраля, сохранится морозная и сухая погода под влиянием антициклона. Ночью в центральных и западных областях возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается -7-12, в северных и восточных областях -12-18, ночью 23 февраля местами до -20; днем -2-8, в южных и западных регионах -3+2.

Напомним, что ранее в "Укргидрометцентре" сообщили, что текущая неделя и предстоящие выходные будут самыми морозными и самыми снежными за весь зимний сезон. Далее придет определенное повышение на следующей неделе.