Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет

Текущая неделя и выходные будут самыми морозными и снежными за вcю зиму 2025 года. Однако на следующей неделе снежный покров начнет таять, прогнозирует Украинский гидрометцентр.

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В Украину на следующей недели может потеплеть, днем ожидается плюсовая температура. Об этом рассказала "УНИАН" синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Текущая неделя и предстоящие выходные будут самыми морозными и снежными за весь зимний сезон. Далее придет определенное повышение на следующей неделе", — заметила специалист.

Погоду в Украине сейчас определяет поле высокого давления и антициклон: 18 февраля пройдет без осадков, а 19-20 февраля пройдет атмосферный фронт с большой облачностью и осадками.

Небольшой снег пройдет 19 февраля в северных, западных и центральных областях, а 20-го — в большинстве областей. На дорогах сохранится гололед, ночью температура воздуха может опуститься до -14 градусов, а на востоке и в Карпатах — до -18. Днем 18-19 февраля прогнозируется от -1 до -7 градусов, теплее будет на юго-западе до +3.

Также 21и 22 февраля в Украину придет антициклон и принесет высокое атмосферное давление. На следующей неделе местами будет таять снежный покров, но до конца текущей он продержится в большинстве областей.

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует морозы в Украине до конца недели. Повышение температуры воздуха до ощутимого тепла начнется с 24 февраля.

Напомним, водителей предупреждали об опасности на дорогах из-за морозной погоды и снега. Синоптики также говорили, что погода в феврале 2025 года будет теплее нормы.

Фокус ранее писал о самых теплых днях в конце января. Изначально прогнозировалась повышение температуры воздуха до +20 градусов.