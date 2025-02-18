Прогноз погоди: синоптики розповіли, коли в Україні потеплішає

Поточний тиждень і вихідні будуть найморознішими та найсніжнішими за всю зиму 2025 року. Однак наступного тижня сніговий покрив почне танути, прогнозує Український гідрометцентр.

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В Україні наступного тижня може потеплішати, вдень очікується плюсова температура. Про це розповіла "УНІАН" синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Поточний тиждень і майбутні вихідні будуть найморознішими та найсніжнішими за весь зимовий сезон. Далі прийде певне підвищення наступного тижня", — зауважила фахівець.

Погоду в Україні зараз визначає поле високого тиску й антициклон: 18 лютого пройде без опадів, а 19-20 лютого пройде атмосферний фронт із великою хмарністю та опадами.

Невеликий сніг пройде 19 лютого в північних, західних і центральних областях, а 20-го — у більшості областей. На дорогах збережеться ожеледь, уночі температура повітря може опуститися до -14 градусів, а на сході та в Карпатах — до -18. Удень 18-19 лютого прогнозується від -1 до -7 градусів, тепліше буде на південному заході до +3.

Також 21 та 22 лютого в Україну прийде антициклон і принесе високий атмосферний тиск. Наступного тижня місцями танутиме сніговий покрив, але до кінця поточного він протримається в більшості областей.

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує морози в Україні до кінця тижня. Підвищення температури повітря до відчутного тепла почнеться з 24 лютого.

Нагадаємо, водіїв попереджали про небезпеку на дорогах через морозну погоду та сніг. Синоптики також говорили, що погода в лютому 2025 року буде теплішою за норму.

Фокус раніше писав про найтепліші дні наприкінці січня. Спочатку прогнозувалося підвищення температури повітря до +20 градусів.