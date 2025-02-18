У Карпатах вночі зафіксували -30: якою буде погода найближчими днями (карта)

Синоптикипопереджають українців, що морози ще трохи побудуть в Україні, а потепління прийде з 25 лютого.

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В українських Карпатах цієї ночі фіксували температуру до -30. Вдень стовпчик термометра показував -25. Про це повідомили в Чернівецьому прикордонному загоні.

"Суворі погодні умови продовжують панувати в Карпатах. На одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону фіксують суттєве зниження температури повітря. Вдень — мінус 23- 25, вночі — до мінус 30", — йдеться в повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає українців, що морози ще трохи побудуть в Україні, а потепління прийде в Україну з 25 лютого.

"Морози відступлять, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне на наступному тижні спочатку 1-5 градусів тепла, а потім +4+9, на заході та півдні навіть до +10 градусів", — проінформувала вона.

Погода на завтра, 19 лютого

Синоптикиня зазначила, що 19 лютого в Україні втримається морозна погода. Вночі очікується -9-13 градусів, у східній частині -12-19 градусів, у західних областях -4-10 градусів.

Впродовж дня в Україні передбачається -1-6 градусів. Невеликий сніг ймовірний у середу на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На півдні та сході — сухо.

Погода у Києві на завтра

Наталка Діденко прогнозує, що у Києві найближчої ночі буде до -10 градусів, а завтра вдень, 19 лютого, -1-3 градуси. На дорогах слизько. Місцями можливий невеликий сніг.

"Потепління в Києві, як і в більшості областей України, очікується з 25-го лютого, якраз через тиждень будемо спостерігати, як з дахів капає передвесняна водичка та звисають прозорі бурульки", — попередила Наталка Діденко.

Погода на тиждень

Як пише синоптик Ігор Кібальчич, протягом майже всього тижня очікується період аномально холодної погоди із середньодобовими значеннями температури повітря на 5 – 8 нижче за кліматичну норму. Морозна погода буде пов'язана з пануванням на території України холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Часом спостерігатиметься випадання снігу, але опади здебільшого очікуються незначні.

У середу, 19 лютого, вночі очікується погода без істотних опадів, вдень у західних та місцями північних регіонах можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у північних та західних областях південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -7-12, у північних, східних областях, а також у Карпатах -13-19; вдень -1-6, у південній частині та на Закарпатті -3+2 .

У четвер, 20 лютого, у північних, центральних та південних регіонах пройде невеликий сніг, на решті території України без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5-10, у східній частині та у Карпатах -11-16; вдень -1-6, у південних та західних областях -3+2.

У п'ятницю, 21 лютого, у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, лише вночі у Криму пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов'ї можливі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -6-11, у північних, східних областях та Карпатах -11-16; вдень -2-7, у західній частині, а також на півдні країни -4+1.

У суботу та неділю, 22 – 23 лютого, утримається морозна та суха погода під впливом антициклону. Вночі у центральних та західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час очікується -7-12, у північних та східних областях -12-18, вночі 23 лютого місцями до -20; вдень -2-8, у південних та західних регіонах -3+2.

Нагадаємо, що раніше в "Укргідрометцентрі" повідомили, що поточний тиждень і майбутні вихідні будуть найморознішими та найсніжнішими за весь зимовий сезон. Далі прийде певне підвищення наступного тижня.