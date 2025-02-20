Сильный ветер и -19 градусов мороза: какую погоду ожидать 21 февраля

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в этот день ожидается мороз, сильный ветер, однако существенных осадков не прогнозируется.

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В пятницу, 21 февраля, в Украине будет сухая и холодная погода. Из-за антициклона и арктической воздушной массы в этот день в стране не ожидается существенных осадков. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ночью на территории страны ожидается до -10...-15 градусов, а на востоке столбик термометра опустится до -12...-19 градусов. Днем температура воздуха будет -1...-6 градусов. На юге возможен сильный ветер до 15-20 метров в секунду.

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В этот день в столице Украины осадков не предвидится. Ночью столбик термометра опустится до -10...-12 градусов. Днем температура воздуха будет около 5 градусов мороза.

Также Наталья Диденко напомнила о предстоящем потеплении в стране. Ожидается, что температура воздуха будет повышаться с 25 февраля.

"Сроки потепления пока неизменны — с 25-го февраля", — добавила она.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич анонсировал, что в пятницу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины существенных осадков не предвидится. По его прогнозам, небольшой снег пройдет только ночью в Крыму. На дорогах будет гололедица. В целом отмечается, что морозы недолго побудут в Украине.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха добавила, что текущая неделя и выходные будут самыми морозными и самыми снежными за всю зиму 2025 года. Однако на следующей неделе снежный покров начнет таять и в Украине может потеплеть. По ее словам днем ожидается плюсовая температура.