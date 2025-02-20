Сильний вітер та -19 градусів морозу: яку погоду очікувати 21 лютого

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, цього дня очікується мороз, сильний вітер, однак істотних опадів не прогнозується.

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В п'ятницю, 21 лютого, в Україні буде суха та холодна погода. Через антициклон та арктичну повітряну масу цього дня в країні не очікується істотних опадів. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Вночі на території країни очікується до -10…-15 градусів, а на сході стовпчик термометра опуститься до -12…-19 градусів. Вдень температура повітря буде -1…-6 градусів. На півдні можливий сильний вітер до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві 21 лютого: що очікувати.

Цього дня в столиці України опадів не передбачається. Вночі стовпчик термометра опуститься до -10…-12 градусів. Вдень температура повітря буде близько 5 градусів морозу.

Також Наталія Діденко нагадала про майбутнє потепління в країні. Очікується, що температура повітря буде підвищуватись з 25 лютого.

"Строки потепління поки що незмінні — з 25-го лютого", — додала вона.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич анонсував, що у п'ятницю, 21 лютого, у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається. За його прогнозами, невеликий сніг пройде лише вночі у Криму. На дорогах буде ожеледиця. Загалом зазначається, що морози недовго побудуть в Україні.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха додала, що поточний тиждень і вихідні будуть найморознішими та найсніжнішими за всю зиму 2025 року. Однак наступного тижня сніговий покрив почне танути й в Україні може потеплішати. За її словами вдень очікується плюсова температура.