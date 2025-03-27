Ferrexpo заявляє про ймовірне скорочення тисяч працівників, - ЗМІ

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Нещодавно Ferrexpo отримала повідомлення від українських податкових органів про рішення призупинити повернення ПДВ за січень 2025 року на суму 512,9 млн грн (приблизно $12,5 млн). У повідомленні було зазначено, що призупинення повернення ПДВ пов’язане із накладенням персональних санкцій на одного з акціонерів Ferrexpo — бізнесмена Костянтина Жеваго, передає "Інтерфакс-Україна".

Гірничорудна компанія Ferrexpo, яка оперує Полтавським, Єристівським та Біланівським гірничо-збагачувальними комбінатами у Полтавській області, заявила про імовірність скорочення працівників своїх підприємств, що було спричинене припиненням відшкодування ПДВ податковими органами, повідомляє Інтерфакс Україна. Відповідна заява міститься у пресрелізі компанії, де також зазначається, що вони "отримали податкові документи, в яких стверджується, що нашим українським підприємствам не буде "автоматично" повернено експортний ПДВ у березні". Блокування повернення ПДВ, за заявою компанії, вже призвело до тяжких наслідків й ситуація буде лише ускладнюватися.

"Ми вже змушені скоротити виробництво лише до 25% від нашої планової потужності і не довиробимо орієнтовно 4 млн. тонн продукції в 2025 році, у свою чергу Укрзалізниця зменшить обсяги своїх перевезень на ці 4 млн. тонн, а порти не перевантажать ці 4 млн тонн продукції на експорт. І держава не отримає валютну виручку від експорту цієї української продукції. А це, у свою чергу, вже призвело і призведе до скорочення тисяч робочих місць по всьому ланцюгу виробництва та відвантажень готової продукції ", — зазначив голова профспілкового комітету ПрАТ "Полтавський ГЗК" Дмитро Вінівітін.

У Ferrexpo закликали Міністерство фінансів та Державну податкову службу вирішити цю ситуацію та відшкодувати експортне ПДВ для її підприємств.

"Від цього залежить не тільки економічне становище компанії та тисяч її працівників та родин, а й стабільність багатьох суміжних галузей промисловості, загальна економічна ситуація в Україні та привабливість довгострокового іноземного інвестування в нашу країну", — йдеться у заяві Ferrexpo.