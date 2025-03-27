Ferrexpo заявляет о вероятном сокращении тысяч работников, — СМИ

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Недавно Ferrexpo получила уведомление от украинских налоговых органов о решении приостановить возврат НДС за январь 2025 года на сумму 512,9 млн грн (примерно $12,5 млн). В сообщении было указано, что приостановление возврата НДС связано с наложением персональных санкций на одного из акционеров Ferrexpo — бизнесмена Константина Жеваго, передает "Интерфакс-Украина".

Горнорудная компания Ferrexpo, которая оперирует Полтавским, Еристовским и Белановским горно-обогатительными комбинатами в Полтавской области, заявила о вероятности сокращения работников своих предприятий, что было вызвано прекращением возмещения НДС налоговыми органами, сообщает Интерфакс Украина. Соответствующее заявление содержится в пресс-релизе компании, где также отмечается, что они "получили налоговые документы, в которых утверждается, что нашим украинским предприятиям не будет "автоматически" возвращен экспортный НДС в марте". Блокирование возврата НДС, по заявлению компании, уже привело к тяжелым последствиям и ситуация будет только усложняться.

"Мы уже вынуждены сократить производство только до 25% от нашей плановой мощности и не довыработаем ориентировочно 4 млн. тонн продукции в 2025 году, в свою очередь Укрзализныця уменьшит объемы своих перевозок на эти 4 млн. тонн, а порты не перегрузят эти 4 млн. тонн продукции на экспорт. И государство не получит валютную выручку от экспорта этой украинской продукции. А это, в свою очередь, уже привело и приведет к сокращению тысяч рабочих мест по всей цепи производства и отгрузок готовой продукции", — отметил председатель профсоюзного комитета ЧАО "Полтавский ГОК" Дмитрий Винивитин.

В Ferrexpo призвали Министерство финансов и Государственную налоговую службу решить эту ситуацию и возместить экспортный НДС для ее предприятий.

"От этого зависит не только экономическое положение компании и тысяч ее работников и семей, но и стабильность многих смежных отраслей промышленности, общая экономическая ситуация в Украине и привлекательность долгосрочного иностранного инвестирования в нашу страну", — говорится в заявлении Ferrexpo.