Погода на вихідних в Україні: де знову випадуть дощі та сніг (метеокарта)

Погода в Україні у вихідні 24 і 25 травня буде нестійкою: подекуди можливі грозові зливи, град і похолодання.

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Такий прогноз наводить синоптик Ігор Кибальчич.

Територія України відчує вплив різних повітряних мас. Тепле та сухе повітря надійде з Центральної Азії та значно вплине на погоду на вихідних. На заході очікується прохолодна та волога погода.

Через злиття різних повітряних мас на правому березі України прогнозуються дощі, часом значні, підкреслив фахівець.

У західних регіонах погода на вихідних буде холодною під впливом малорухомого атмосферного фронту. Місцями пройдуть сильні дощі. Можливі грози та пориви вітру до 15-20 м/с. Температура вдень від +8 до +13 градусів.

Точний прогноз погоди в Україні від "Гідрометцентру"

У північних районах України очікуються помірні, місцями значні дощі з грозами. Проте повітря прогріється від +20 до +25 градусів.

Дощі, можливі град і шквали вдень очікуються в центральних областях, а вночі — без істотних опадів. Температура вдень від +22 до +27 градусів.

Сильних опадів на півдні України не передбачається, в Одеській області в другій половині дня 24 травня пройдуть невеликі грозові дощі.

Холодна та волога погода в неділю, 25 травня, прогнозується на заході України. На Прикарпатті та Буковині — сильні дощі, а в Карпатах прогнозують мокрий сніг.

У центральних і південних областях — без істотних опадів. Лише в Одеській області місцями очікуються невеликі дощі.

Прогноз погоди на завтра в Києві

У Києві на вихідних 24 і 25 травня очікуються дощі з грозами, градом і поривчастим вітром. Дощі будуть "літнього характеру" і періодичні, зазначає синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря в Києві 24 травня — близько +20 градусів, а в неділю — до +18 градусів. По всій Україні 24 травня очікується сильний температурний контраст: від +9 на заході до +29 градусів на сході та півдні.

Найхолоднішим регіоном 25 травня буде захід України, там очікується від +9 до +14 градусів.

"Нестійка погода з температурними контрастами, спекою на сході та холодом на заході зі стрибками атмосферного тиску може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами", — попередила Діденко.

Нагадаємо, 2025 року в Україні очікується аномально спекотне літо. Найтеплішим місяцем буде липень: стовпчики термометрів піднімуться вище +40 градусів.

Директор Черкаського обласного центру гідрометеорології Віталій Постригань говорив, що комфортна літня погода в Україні в травні протримається кілька днів.