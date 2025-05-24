Погода на выходных в Украине: где снова выпадут дожди и снег (метеокарта)

Погода в Украине в выходные 24 и 25 мая будет неустойчивой: местами возможны грозовые ливни, град и похолодание.

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Такой прогноз приводит синоптик Игорь Кибальчич.

Территория Украины почувствует влияние разных воздушных масс. Теплый и сухой воздух поступит из Центральной Азии и значительно повлияет на погоду на выходных. На западе ожидается прохладная и влажная погода.

Из-за слияния разных воздушных масс на правом берегу Украины прогнозируются дожди, порой значительные, подчеркнул специалист.

В западных регионах погода на выходных будет холодной под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут сильные дожди. Возможны грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. Температура днем от +8 до +13 градусов.

Точный прогноз погоды в Украине от "Гидрометцентра"

В северных районах Украины ожидаются умеренные, местами значительные дожди с грозами. Тем не менее воздух прогреется от +20 до +25 градусов.

Дожди, возможны град и шквалы днем ожидаются в центральных областях, а ночью — без существенных осадков. Температура днем от +22 до +27 градусов.

Сильных осадков на юге Украины не предвидится, в Одесской области во второй половине дня 24 мая пройдут небольшие грозовые дожди.

Холодная и влажная погода в воскресенье, 25 мая, прогнозируется на западе Украины. В Прикарпатье и Буковине — сильные дожди, а в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

В центральных и южных областях — без существенных осадков. Лишь в Одесской области местами ожидаются небольшие дожди.

Прогноз погоды на завтра в Киеве

В Киеве на выходных 24 и 25 мая ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Дожди будут "летнего характера" и периодические, отмечает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в Киеве 24 мая — около +20 градусов, а в воскресенье — до +18 градусов. По всей Украине 24 мая ожидается сильный температурный контраст: от +9 на западе до +29 градусов на востоке и юге.

Самым холодным регионом 25 мая будет запад Украины, там ожидается от +9 до +14 градусов.

"Неустойчивая погода с температурными контрастами, жарой на востоке и холодом на западе с прыжками атмосферного давления может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами", — предупредила Диденко.

Напомним, в 2025 году в Украине ожидается аномально жаркое лето. Самым теплым месяцем будет июль: столбики термометров поднимутся выше +40 градусов.

Директор Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань говорил, что комфортная летняя погода в Украине в мае продержится несколько дней.