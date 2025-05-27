Помер після відвідування стоматолога: лікарка, яку підозрюють у смерті хлопчика, мобілізувалась

Львівська анестезіологиня, підозрювана у смерті 5-річного Велеса Пашника, мобілізувалася до ЗСУ. Батько померлого хлопчика вважає, що таким способом лікарка хоче уникнути кримінальної відповідальності.

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Про це пише Zaxid.net.

За інформацією Віктора Пашника, син якого помер після відвідування стоматолога, підозрювана лікарка Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр. Тепер справу хочуть призупинити. Відповідне клопотання захисників лікарки ще має розглянути суд.

"Звісно, що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності", — розповів Віктор Пашник.

Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме.

Зазначимо, санкції статей, за якими отримала підозру Ірина Пода, передбачають максимальне покарання — п’ять років позбавлення волі.

Справа щодо смерті Велеса Пашника

У прокуратурі Львівської області згодом повідомили, що не підтримують зупинки провадження у справі обвинуваченої лікарки та вимагатимуть її арешту.

"Прокуратура не згідна, у звʼязку із чим подано клопотання про зміну їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою. Окрім цього, прокурори будуть заперечувати проти зупинення кримінального провадження. Також підготовлено клопотання про дозвіл на її затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Смерть 5-річного хлопчика після відвідування стоматолога: що відомо

Нагадаємо, що 14 січня стало відомо, що п'ятирічний Велес Пашник помер у Львові після майже 40 днів перебування у комі, у якій він опинився під час лікування зубів у місцевій стоматологічній клініці. У клініку хлопчик прийшов з мамою для видалення двох молочних зубів під загальним наркозом. За деякий час після початку операції "почалась метушня" і за викликом прибули дві бригади швидкої допомоги. Хлопець впав у кому, після чого помер.

Пізніше клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації визнала неналежним надання медичної допомоги Велесу Пашнику. Вона виявила, що стоматолог і анестезіолог, які здійснювали операцію, не мали необхідної кваліфікації для роботи з дітьми.