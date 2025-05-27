Умер после посещения стоматолога: врач, которую подозревают в смерти мальчика, мобилизовалась

Львовский анестезиолог, подозреваемая в смерти 5-летнего Велеса Пашника, мобилизовалась в ВСУ. Отец умершего мальчика считает, что таким образом врач хочет избежать уголовной ответственности.

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Об этом пишет Zaxid.net.

По информации Виктора Пашника, сын которого умер после посещения стоматолога, подозреваемая врач Ирина Пода мобилизовалась через рекрутинговый центр. Теперь дело хотят приостановить. Соответствующее ходатайство защитников врача еще должен рассмотреть суд.

"Конечно, что это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности", — рассказал Виктор Пашник.

Согласно закону, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу. Пока врач будет находиться на службе, срок давности будет истекать.

Отметим, санкции статей, по которым получила подозрение Ирина Пода, предусматривают максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Дело о смерти Велеса Пашника

В прокуратуре Львовской области впоследствии сообщили, что не поддерживают остановки производства по делу обвиняемого врача и будут требовать ее ареста.

"Прокуратура не согласна, в связи с чем подано ходатайство об изменении ей меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Кроме этого, прокуроры будут возражать против приостановления уголовного производства. Также подготовлено ходатайство о разрешении на ее задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Смерть 5-летнего мальчика после посещения стоматолога: что известно

Напомним, что 14 января стало известно, что пятилетний Велес Пашник умер во Львове после почти 40 дней пребывания в коме, в которой он оказался во время лечения зубов в местной стоматологической клинике. В клинику мальчик пришел с мамой для удаления двух молочных зубов под общим наркозом. Через некоторое время после начала операции "началась суматоха" и по вызову прибыли две бригады скорой помощи. Парень впал в кому, после чего скончался.

Позже клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации признала ненадлежащим оказание медицинской помощи Велесу Пашнику. Она обнаружила, что стоматолог и анестезиолог, которые осуществляли операцию, не имели необходимой квалификации для работы с детьми.