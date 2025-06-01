Депутатка з Харкова оскандалилася пропозицією розстрілювати уклоністів

Депутат Харківської міськради Ірина Гончарова-Багалій зазнала шквалу критики після того, як написала в соцмережі, що "розстріляти показово десяток уклоністів — приваблива ідея".

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Таким був її коментар під публікацією Леоніда Маслова, командира взводу в 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка, у Facebook.

У своєму пості військовий розповідає про мобілізацію у Фінляндії в 1939-1945 роках, акцентуючи увагу на тому, що країна з населенням приблизно в 3,5 млн змогла мобілізувати понад 300 тисяч осіб під час Зимової війни, коли в грудні 1939-го армія СРСР напала на неї без попередження.

Серед інших історичних фактів він говорить про те, що у воєнний час у деяких випадках у фінській армії ухильників і дезертирів розстрілювали за вироком військового трибуналу. В архівах зберігається інформація про кілька десятків таких страт.

"Фінляндія — приклад мобілізації маленької демократичної нації, яка захищала себе від великої імперії. Ухилення не просто каралося законом — воно викликало відразу в суспільстві, де поняття обов'язку було вищим за страх. При цьому держава чітко дотримувалася процедур: навіть під час війни працювали трибунали, медичні комісії, бюро мобілізації", — підбиває підсумок автор публікації.

Ірину Гончарову-Багалій обрано депутаткою Харківської міськради 2020 року Фото: city.kharkiv.ua

Після коментаря Гончарової-Багалій у відповідь на неї обрушилися користувачі, які обурені її словами.

"Як я розумію, депутат закликає вбивати людей? Це вже дно чи буває ще гірше?", "А списки складатимуть тільки серед звичайних людей, чи можна якогось кварталівця включити для розголосу? Ну там того, що снайпера боїться, наприклад, або якихось важливих для тилу, які самі визначили свою важливість", "зробив скрін. Тут навіть вигадувати нічого не потрібно, щоб подати документи на політичний притулок у США, продовжуйте закопувати себе далі", "Вибачте, пані депутате. Я зараз подаюся на політичний захист у Європі. Можу я, під час цього, в суді дати ваші контакти, щоб ви підтвердили, що влада України закликає розстрілювати українців. Підтвердіть, будь ласка, як з вами зв'яжуться. Це дуже допоможе вам, тому що такі ненависні вам люди отримають захист і ніколи більше не будуть вам заважати будувати країну першосортних українців", — пишуть під публікацією.

Один із користувачів поцікавився, чи буде подібне стосуватися депутатів, на що Гончарова-Багалій відповіла, що депутати служать на загальних підставах, крім депутатів ВР, а їхнім родичам відстрочка не надається.

"Відмінно. Тоді вам, як депутату, я пропоную зробити список із десятка ваших колег та їхніх родичів, які ухиляться від виконання служби (зокрема, липові довідки про інвалідність тощо) і на розстріл. Можна ще трансляцію по телемарафону запустити. Пані, після такого вам крісло президентське гарантовано", — відповів коментатор.

Ірина Гончарова-Багалій — праправнучка українського історика Дмитра Багалія. У лютому вона оголосила збір на її облаштування. Розташовується резиденція в будинку історика на вулиці, нині названій його ім'ям, на якій він прожив від початку ХХ століття до смерті 1932 року. Із необхідних 50 тисяч гривень вдалося зібрати трохи більше ніж 4700 грн.

У 2020 році її обрали депутаткою Харківської міської ради 8 скликання від Політичної партії "Європейська Солідарність".

Раніше Фокус писав, що чиновнику КМДА вручили підозру. За даними слідства, він допомагав військовозобов'язаним тікати від мобілізації в Європу. Тільки з травня по червень 2022 року в систему "Шлях" внесли дані про понад 30 українців, які без законних на те підстав покинули Україну.

Ми також писали, що 99% громадян призовного віку зі статусом "обмежено придатний" після повторного огляду були визнані придатними до служби в армії.