Депутат из Харькова оскандалилась предложением расстреливать уклонистов

Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова-Багалий подверглась шквалу критики после того, как написала в соцсети, что "расстрелять показательно десяток уклонистов – привлекательная идея".

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Таким был ее комментарий под публикацией Леонида Маслова, командира взвода в 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, в Facebook.

В своем посте военный рассказывает о мобилизации в Финляндии в 1939–1945 годах, акцентируя внимание на том, что страна с населением примерно в 3,5 млн смогла мобилизовать свыше 300 тысяч человек во время Зимней войны, когда в декабре 1939-го армия СССР напала на нее без предупреждения.

Среди прочих исторических фактов он говорит о том, что в военное время в некоторых случаях в финской армии уклонистов и дезертиров расстреливали по приговору военного трибунала. В архивах хранится информация о нескольких десятках подобных казней.

"Финляндия — пример мобилизации маленькой демократической нации, которая защищала себя от великой империи. Уклонение не просто каралось законом — оно вызывало сразу в обществе, где понятие долга было выше страха. При этом государство четко придерживалось процедур: даже во время войны работали трибуналы, медицинские комиссии, бюро мобилизации", – подводит итог автор публикации.

Ирина Гончарова-Багалий избрана депутатом Харьковского горсовета в 2020 году Фото: city.kharkiv.ua

После комментария Гончаровой-Багалий в ответ на нее обрушились пользователи, которые возмущены ее словами.

"Как я понимаю, депутат призывает убивать людей? Это уже дно или бывает еще хуже?", "А списки будут составлять только среди обычных людей, можно ли какого-нибудь кварталовца включить для огласки? Ну там того, что снайпера боится, например, или каких-то важных для тыла, которые сами определили свою важность", "сделал скрин. Здесь даже придумывать ничего не нужно, чтобы подать документы на политическое убежище в США, продолжайте закопать себя дальше", "Извините, госпожа депутат. Я сейчас подаюсь на политическую защиту в Европе. Могу я, во время этого, в суде дать ваши контакты, чтобы вы подтвердили, что власти Украины призывают расстреливать украинцев. Подтвердите, пожалуйста, когда вами свяжутся. Это очень поможет вам, потому что такие ненавистные вам люди получат защиту и никогда больше не будут вам мешать строить страну первосортных украинцев", – пишут под публикацией.

Один из пользователей поинтересовался, будет ли подобное касаться депутатов, на что Гончарова-Багалий ответила, что депутаты служат на общих основаниях, кроме депутатов ВР, а их родственникам отсрочка не предоставляется.

"Отлично. Тогда вам, как депутату, я предлагаю сделать список из десятка ваших коллег и их родственников, которые уклонятся от выполнения службы (в том числе липовые справки об инвалидности и т.д.) и на расстрел. Можно еще трансляцию по телемарафону запустить. Мадам, после такого вам кресло президентское гарантировано", – ответил коментатор.

Ирина Гончарова-Багалий – праправнучка украинского историка Дмитрия Багалия. В феврале она объявила сбор на ее обустройство. Располагается резиденция в доме историка на улице, ныне названной его именем, на которой он прожил от начала ХХ века до смерти в 1932 году. Из необходимых 50 тысяч гривен удалось собрать чуть больше 4700 грн.

В 2020 году ее избрали депутатом Харьковского городского совета 8 созыва от Политической партии "Европейская Солидарность".

Ранее Фокус писал, что чиновнику КГГА вручили подозрение. По данным следствия, он помогал военнообязанным бежать от мобилизации в Европу. Только с мая по июнь 2022 года в систему "Шлях" внесли данные о более 30 украинцах, которые без законных на то оснований покинули Украину.

Мы также писали, что 99% граждан призывного возраста со статусом "ограничено годен" после повторного осмотра были признаны годными к службе в армии.