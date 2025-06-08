Україну накриє спека: у західних регіонах очікуються град і шквали, — карта

У неділю, 8 червня, на Україну очікує переважно спекотна погода, але в низці регіонів можливі погодні сюрпризи — на заході країни очікують град і шквальний вітер.

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За даними Українського гідрометеорологічного центру, у Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі град та шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті території — сухо і сонячно. Вітер — переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +29...+34°, а на південному сході можлива екстремальна спека до +37°. У північно-західній частині країни — трохи прохолодніше: +23...+28°.

У Києві та Київській області опадів не очікується, хмарність — мінлива. Температура повітря у столиці сягне +32...+34°, в області — до +34°.

Нагадаємо, що за попередніми прогнозами синоптиків, середньомісячна температура в червні 2025 року в Україні становитиме +19...+23°, а в гірських районах — +15...+16°, що на 1,5-2° вище за кліматичну норму.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Штормове попередження та "жовтий" рівень небезпеки

Синоптики попереджають: у низці регіонів країни 8 червня оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Несприятливі погодні умови очікуються в західних, Житомирській та Вінницькій областях. Це може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також рух транспорту.

Регіональні дані:

Львівська область: вночі місцями, вдень — повсюдно грози. Також очікуються місцями град, пориви вітру 15-20 м/с.

Волинська область: очікуються грози, у північних районах — значний дощ уночі, вдень — місцями град і шквали до 20 м/с.

Хмельницька область: очікуються грози, град та шквали до 22 м/с.

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла про погоду цього літа. За її словами, середня за сезон температура повітря буде на 1-2 градуси вищою за норму. Це зумовлено загальними тенденціями підвищення температури, які спостерігаються останніми роками.