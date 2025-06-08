Украину накроет жара: в западных регионах ожидаются град и шквалы, — карта

В воскресенье, 8 июня, Украину ожидает преимущественно жаркая погода, но в ряде регионов возможны погодные сюрпризы — на западе страны ожидаются град и шквальный ветер.

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По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны град и шквальные порывы ветра до 15–20 м/с.

На остальной территории — сухо и солнечно. Ветер — преимущественно юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха днем составит +29…+34°, а на юго-востоке возможна экстремальная жара до +37°. В северо-западной части страны — немного прохладнее: +23…+28°.

В Киеве и Киевской области осадков не ожидается, облачность — переменная. Температура воздуха в столице достигнет +32…+34°, в области — до +34°.

Напомним, что по предварительным прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в июне 2025 года в Украине составит +19…+23°, а в горных районах — +15…+16°, что на 1,5–2° выше климатической нормы.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Штормовое предупреждение и "желтый" уровень опасности

Синоптики предупреждают: в ряде регионов страны 8 июня объявлен I уровень опасности (желтый). Неблагоприятные погодные условия ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях. Это может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также движение транспорта.

Региональные данные:

Львовская область: ночью местами, днем — повсеместно грозы. Также ожидаются местами град, порывы ветра 15–20 м/с.

Волынская область: ожидаются грозы, в северных районах — значительный дождь ночью, днем — местами град и шквалы до 20 м/с.

Хмельницкая область: ожидаются грозы, град и шквалы до 22 м/с.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о погоде этим летом. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха будет на 1–2 градуса выше нормы. Это обусловлено общими тенденциями повышения температуры, которые наблюдаются последние годы.