Не має ніг: у Чорнобильському заповіднику помітили рідкісну ящірку

У Чорнобильському заповіднику зафіксували безногу ящірку — веретільницю. Вона неотруйна, спокійна, більшість часу проводить під землею і полюбляє полювати на дощових черв’яків.

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Про це повідомили Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

"Як і решта ящірок, веретільниці у разі небезпеки скидають хвіст, щоб збити хижака з пантелику. Згодом хвіст відростає, хоч і не досягає первинної довжини. Від змій ці ящірки відрізняються кількома особливостями: наявністю повік і маленьких слухових отворів (яких змії не мають), а також язиком — він у веретільниць теж роздвоєний, але коротший, ніж у змій. Крім того, на відміну від отруйної гадюки, у веретільниці між головою й тілом немає характерного звуження", — розповіли в заповіднику.

Безнога ящірка харчується дощовими черв’яками, наземними молюсками (зокрема слимаками), багатоніжками, мокрицями, а також комахами та їхніми личинками.

У Чорнобильському заповіднику веретільниця є нечисельним, а подекуди навіть рідкісним видом. Вона веде прихований спосіб життя, тому її складно помітити в природі.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику помітили нетипового хижака. У заповіднику пояснили, що йдеться про шакала звичайного або золотистого.

Фокус також писав, що у Чорнобильському заповіднику зафіксували бурого ведмедя. Цей вид вже фіксували у 2020 та 2022 роках, що означає, що попри негаразди повномасштабної війни, ведмеді не покинули територію.