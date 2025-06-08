Не имеет ног: в Чернобыльском заповеднике заметили редкую ящерицу

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали безногую ящерицу — веретенницу. Она неядовитая, спокойная, большую часть времени проводит под землей и любит охотиться на дождевых червей.

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Об этом сообщили Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.

"Как и остальные ящерицы, веретенницы в случае опасности сбрасывают хвост, чтобы сбить хищника с толку. Со временем хвост отрастает, хоть и не достигает первоначальной длины. От змей эти ящерицы отличаются несколькими особенностями: наличием век и маленьких слуховых отверстий (которых змеи не имеют), а также языком — он у веретенниц тоже раздвоенный, но короче, чем у змей. Кроме того, в отличие от ядовитой гадюки, у веретенницы между головой и телом нет характерного сужения", — рассказали в заповеднике.

Безногая ящерица питается дождевыми червями, наземными моллюсками (в частности слизнями), многоножками, мокрицами, а также насекомыми и их личинками.

В Чернобыльском заповеднике веретенница является немногочисленным, а иногда даже редким видом. Она ведет скрытый образ жизни, поэтому ее сложно заметить в природе.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили нетипичного хищника. В заповеднике объяснили, что речь идет о шакале обыкновенном или золотистом.

Фокус также писал, что в Чернобыльском заповеднике зафиксировали бурого медведя. Этот вид уже фиксировали в 2020 и 2022 годах, что означает, что несмотря на проблемы полномасштабной войны, медведи не покинули территорию.