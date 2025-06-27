Поранили в потилицю: у центрі Одеси сталася стрілянина, оголошено план "Перехоплення" (фото)

У центрі Одеси на Соборній площі сталася стрілянина. Невідомі вистрілили в потилицю 25-річному хлопцеві.

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Правоохоронці працюють на місці події, у місті оголошено план "Перехоплення". Про це повідомило місцеве видання "Думская".

За попередньою інформацією, місцевого жителя було поранено під час конфлікту з невідомим. Постраждалого доправили до лікарні, інші учасники інциденту втекли, повідомило "Суспільне".

Очевидці повідомили про подію на спецлінію 102 приблизно о 20:00. Поліцейські встановлюють усі обставини події та її учасників. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Житомирі 17 червня 63-річний чоловік застрелив 36-річну колишню дружину і наклав на себе руки. У ЗМІ писали, що загиблими виявилися ексвійськовий батальйону "Айдар", юрист Олександр Федосюк і його колишня дружина Юлія.

У Львові школярі влаштували стрілянину з пневматичного пістолета. Один із хлопців тримав книгу біля попереку, а інший — стріляв у неї.