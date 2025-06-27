Ранили в затылок: в центре Одессы произошла стрельба, объявлен план "Перехват" (фото)

В центре Одессы на Соборной площади произошла стрельба. Неизвестные выстрелили в затылок 25-летнему парню.

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Правоохранители работают на месте происшествия, в городе объявлен план "Перехват". Об этом сообщило местное издание "Думская".

По предварительной информации, местный житель был ранен во время конфликта с неизвестным. Пострадавшего доставили в больницу, другие участники инцидента скрылись, сообщило "Суспільне".

Очевидцы сообщили о происшествии на спецлинию 102 около 20:00. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и его участников. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, в Житомире 17 июня 63-летний мужчина застрелил 36-летнюю бывшую жену и покончил с собой. В СМИ писали, что погибшими оказались экс-военный батальона "Айдар", юрист Александр Федосюк и его бывшая жена Юлия.

Во Львове школьники устроили стрельбу из пневматического пистолета. Один из парней держал книгу возле поясницы, а другой — стрелял в нее.