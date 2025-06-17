Застрелил женщину и покончил с собой: стрельбу в Житомире мог учинить экс-военный, — СМИ (видео)

В Житомире днем 17 июня произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. По данным правоохранителей, 63-летний мужчина застрелил свою 36-летнюю бывшую жену и покончил с собой.

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Пресс-служба главного управления национальной полиции Житомирской области рассказала, что сообщение о стрельбе на улице Святослава Рихтера поступило около 16:00. Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина подошел к женщине, которая сидела в автомобиле Peugeot, выстрелил в нее несколько раз и после этого застрелился сам.

Правоохранители установили, что погибшая женщина была жительницей Житомира, а стрелял ее бывший муж — житель Житомирского района. Предварительно событие квалифицируют по статье 115 Уголовного Кодекса Украины — умышленное убийство.

Стрельба в Житомире: что говорят очевидцы

Неназванные источники сообщили изданию Житомир.info, что погибшими были бывший военнослужащий батальона "Айдар" с позывным "Бех", юрист Александр Федосюк и его бывшая жена Юлия, с которой у него был малолетний ребенок. Подтверждения этой информации на момент публикации новости нет.

Очевидцы рассказали корреспонденту "Суспільного" Ирине Остапчук, что слышали четыре выстрела возле местного кафе. По словам журналистки, на место приехало несколько полицейских машин и "скорая", на улице Святослава Рихтера перекрыли движение транспорта.

"Я была в магазине, услышала выстрелы — 4 выстрела было. Я вышла, и мне очевидцы рассказали, что подъехало и остановилось черное авто. Мужчина из этого авто, не знаю каким образом — выстрелом или нет, — но разбил стекло машины. Я так поняла, что он дважды в женщину выстрелил, потом раз — в воздух, после чего выстрелил себе в упор в голову", — рассказала корреспонденту одна из очевидиц.

Напомним, 22 апреля в Киеве произошло покушение на убийство. Мужчина получил огнестрельное ранение в Святошинском районе.

18 марта вооруженные лица устроили стрельбу в ТРЦ в Белой Церкви, был ранен один из клиентов спортзала. пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко рассказывала подробности стрельбы в Белой Церкви и отмечала, что в спортклубе не было охраны и металлоискателей.