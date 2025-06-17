Застрелив жінку і покінчив із собою: стрілянину в Житомирі міг учинити ексвійськовий, — ЗМІ (відео)

У Житомирі вдень 17 червня сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей. За даними правоохоронців, 63-річний чоловік застрелив свою 36-річну колишню дружину та наклав на себе руки.

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Пресслужба головного управління національної поліції Житомирської області розповіла, що повідомлення про стрільбу на вулиці Святослава Ріхтера надійшло приблизно о 16:00. Співробітники поліції попередньо встановили, що чоловік підійшов до жінки, яка сиділа в автомобілі Peugeot, вистрілив у неї кілька разів і після цього застрелився сам.

Правоохоронці встановили, що загибла жінка була жителькою Житомира, а стріляв її колишній чоловік — житель Житомирського району. Попередньо подію кваліфікують за статтею 115 Кримінального Кодексу України — умисне вбивство.

Стрілянина в Житомирі: що кажуть очевидці

Неназвані джерела повідомили виданню Житомир.info, що загиблими були колишній військовослужбовець батальйону "Айдар" із позивним "Бех", юрист Олександр Федосюк, і його колишня дружина Юлія, з якою він мав малолітню дитину. Підтвердження цієї інформації на момент публікації новини немає.

Очевидці розповіли кореспондентці "Суспільного" Ірині Остапчук, що чули чотири постріли біля місцевого кафе. За словами журналістки, на місце приїхало кілька поліцейських машин і "швидка", на вулиці Святослава Ріхтера перекрили рух транспорту.

"Я була в магазині, почула постріли — 4 постріли було. Я вийшла, і мені очевидці розповіли, що під'їхало і зупинилося чорне авто. Чоловік з цього авто, не знаю у який спосіб — пострілом чи ні, — але розбив скло автівки. Я так зрозуміла, що він двічі в жінку вистрілив, потім раз — в повітря, після чого вистрілив собі впритул в голову", — розповіла кореспондентці одна з очевидиць.

Нагадаємо, 22 квітня у Києві стався замах на вбивство. Чоловік отримав вогнепальне поранення у Святошинському районі.

18 березня озброєні особи влаштували стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, було поранено одного з клієнтів спортзалу. Речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко розповідала подробиці стрільби в Білій Церкві та зазначала, що в спортклубі не було охорони та металошукачів.