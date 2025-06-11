Во Львове ученики устроили в школе стрельбу из пистолета: полиция начала проверку (видео)

В сети 11 июня распространилось видео, на котором дети в одной из школ во Львове устроили стрельбу из, предположительно, пневматического пистолета. Полиция начала проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

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Об этом сказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии "24 каналу".

"По состоянию на сейчас начали проверку. Устанавливаем, что это за школа и был ли такой факт", — сказала пресс-секретарь журналистам.

Видео было опубликовано в местном Telegram-канале.

"Недавно в одной из львовских школ дети принесли, вероятно, пневматический пистолет. Их игры оказались опасными", — написали админы паблика.

На кадрах можно увидеть трех подростков в школьном классе. Один из парней держит книгу возле поясницы, а другой целится в нее из пистолета и делает выстрел.

Стрельба в школе Львова: полиция выяснила обстоятельства

В главном управлении Национальной полиции Львовской области рассказали, что установили личность ученика, который стрелял в школе. По данным правоохранителей, на видео снято трех девятиклассников.

"Один из ребят принес в учебное заведение устройство для отстрела металлических шариков пневматического действия, которое принадлежит его отцу и, по предварительной договоренности, произвел выстрел в сторону своего товарища", — рассказали в пресс-службе полиции.

Во время стрельбы никто не пострадал.

Напомним, 10 июня СМИ сообщали, что бывший ученик устроил стрельбу в школе в Австрии. Погибли 8 учеников и 1 учитель. Нападающий после содеянного покончил с собой. По данным журналистов, им был 22-летний выпускник этой школы, который считал себя жертвой буллинга.

Во Львове 29 мая произошел скандал в школе из-за русской музыки. В сети распространилось видео, на котором ученики лицея №93 пели и танцевали в туалете под песню российского рэпера Моргенштерна. Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк заверил, что с учениками и администрацией школы проведут беседы.