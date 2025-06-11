У Львові учні влаштували в школі стрілянину з пістолета: поліція розпочала перевірку (відео)

В мережі 11 червня поширилося відео, на якому діти в одній зі шкіл у Львові влаштували стрілянину з, імовірно, пневматичного пістолета. Поліція розпочала перевірку та з'ясовує обставини інциденту.

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Про це сказала речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в коментарі "24 каналу".

"Станом на зараз почали перевірку. Встановлюємо, що це за школа і чи був такий факт", — сказала речниця журналістам.

Відео було опубліковано в місцевому Telegram-каналі.

"Нещодавно в одній із львівських шкіл діти принесли, ймовірно, пневматичний пістолет. Їхні ігри виявилися небезпечними", — написали адміни пабліка.

На кадрах можна побачити трьох підлітків у шкільному класі. Один із хлопців тримає книгу біля попереку, а інший цілить у неї з пістолета та робить постріл.

Стрілянина в школі Львова: поліція з'ясувала обставини

В головному управлінні Національної поліції Львівської області розповіли, що встановили особу учня, який стріляв у школі. За даними правоохоронців, на відео зафільмовано трьох дев'ятикласників.

"Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові та, за попередньою домовленістю, здійснив постріл у сторону свого товариша", — розповіли в пресслужбі поліції.

Під час стрілянини ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 10 червня ЗМІ повідомляли, що колишній учень влаштував стрілянину в школі в Австрії. Загинули 8 учнів і 1 вчитель. Нападник після скоєного наклав на себе руки. За даними журналістів, ним був 22-річний випускник цієї школи, який вважав себе жертвою булінгу.

У Львові 29 травня стався скандал у школі через російську музику. В мережі поширилося відео, на якому учні ліцею №93 співали та танцювали у вбиральні під пісню російського репера Моргенштерна. Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк запевнив, що з учнями та адміністрацією школи проведуть розмови.