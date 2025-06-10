В Австрії колишній учень влаштував стрілянину в школі: багато загиблих і поранених

Сьогодні в одній із місцевих австрійських шкіл у місті Грац сталася стрілянина. 22-річний хлопець вбив 8 учнів, 1 вчителя, а потім вчинив самогубство.

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Ще майже 30 людей поранені, деякі серйозно, повідомляє видання OE24.

Згідно з інформацією поліції нападник відкрив вогонь у п'яти класах за три тижні до закінчення навчального року.

Жертвами стали чотири дівчинки з п'ятого класу, троє учнів старшої школи з восьмого класу, вчителька, яку вбили біля будівлі. Ще одна жертва померла в лікарні.

Відомо, що нападником був 22-річний випускник цієї школи, який вважав себе жертвою булінгу. Після скоєного він покінчив життя самогубством у шкільному туалеті, коли до нього наближалася поліція разом із підрозділом "Кобра".

Хлопець мав із собою пістолет і дробовик. Зброю він придбав незадовго до злочину.

Повідомляється, що судимостей він не мав.

Тридцять людей отримали поранення, серед них — кілька вчителів. Усіх доставили до найближчих лікарень. Четверо поранених перебувають у вкрай критичному стані. За попередньою інформацією, декілька з жертв отримали вогнепальні поранення в голову.

Лікарні в місті та околицях перевантажені.

Офіційно причину злочину поліція не називає, слідство триває.

Для учнів, вчителів та батьків організували психологічну допомогу.

Теракт в школі трапився не задовго до десятої річниці масового нападу в Граці 20 червня 2015 року, в результаті якого загинули троє людей.

Нагадаємо, у квітні в державному університеті штату Флорида у місті Таллахассі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше двоє осіб.

У лютому в одній зі шкіл Швеції стався наймасовіший розстріл в історії. Нападником був 35-річний чоловік, який до цього не потрапляв у поле зору правоохоронців і не мав зв'язків із бандами.