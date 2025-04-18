В державному університеті Флориди сталась масова стрілянина: є жертви, — CNN
В державному університеті штату Флорида у місті Таллахассі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше двоє осіб.
Про це пише CNN.
Внаслідок стрілянини поранення отримали щонайменше шестеро осіб. Зазначається, що загиблі не були студентами.
Підозрюваного вже ідентифікували — це 20-річний чоловік, він перебуває під вартою. Мати підозрюваного є заступником шерифа округу Леон та саме їй належить один з пістолетів, який виявили правоохоронці у ймовірного стрілка.
Зазначається, що підозрюваний був поранений, але наразі незрозуміло, хто саме його підстрелив.
В університеті до завтрашнього дня скасовуються всі заняття та заходи.
Під час зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністреркою Італії Джорджею Мелоні президент США Дональд Трамп сказав, що його поінформували про інцидент.
Стрілянина в Університеті Флориди стала вже шостим таким інцидентом у штаті за поточний рік.
Загалом протягом останніх п'яти років у Флориді сталося щонайменше 30 таких випадків.
Нагадаємо, 9 квітня невідомий у торговому центрі Львова дістав пістолет і погрожував охоронцям.
У березні у Мурманську невідомий відкрив стрілянину з даху багатоповерхівки.