В державному університеті Флориди сталась масова стрілянина: є жертви, — CNN

В державному університеті штату Флорида у місті Таллахассі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше двоє осіб.

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Про це пише CNN.

Внаслідок стрілянини поранення отримали щонайменше шестеро осіб. Зазначається, що загиблі не були студентами.

Підозрюваного вже ідентифікували — це 20-річний чоловік, він перебуває під вартою. Мати підозрюваного є заступником шерифа округу Леон та саме їй належить один з пістолетів, який виявили правоохоронці у ймовірного стрілка.

Зазначається, що підозрюваний був поранений, але наразі незрозуміло, хто саме його підстрелив.

В університеті до завтрашнього дня скасовуються всі заняття та заходи.

Під час зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністреркою Італії Джорджею Мелоні президент США Дональд Трамп сказав, що його поінформували про інцидент.

Стрілянина в Університеті Флориди стала вже шостим таким інцидентом у штаті за поточний рік.

Загалом протягом останніх п'яти років у Флориді сталося щонайменше 30 таких випадків.

Нагадаємо, 9 квітня невідомий у торговому центрі Львова дістав пістолет і погрожував охоронцям.

У березні у Мурманську невідомий відкрив стрілянину з даху багатоповерхівки.