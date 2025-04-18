В государственном университете Флориды произошла массовая стрельба: есть жертвы, — CNN

В государственном университете штата Флорида в городе Таллахасси произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.

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Об этом пишет CNN.

В результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек. Отмечается, что погибшие не были студентами.

Подозреваемого уже идентифицировали — это 20-летний мужчина, он находится под стражей. Мать подозреваемого является заместителем шерифа округа Леон и именно ей принадлежит один из пистолетов, который обнаружили правоохранители у предполагаемого стрелка.

Отмечается, что подозреваемый был ранен, но пока непонятно, кто именно его подстрелил.

В университете до завтрашнего дня отменяются все занятия и мероприятия.

Во время встречи в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент США Дональд Трамп сказал, что его проинформировали об инциденте.

Стрельба в Университете Флориды стала уже шестым таким инцидентом в штате за текущий год.

Всего в течение последних пяти лет во Флориде произошло по меньшей мере 30 таких случаев.

Напомним, 9 апреля неизвестный в торговом центре Львова достал пистолет и угрожал охранникам.

В марте в Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки.