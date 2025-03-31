В российском Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки (видео)

Вечером 30 марта неизвестный вылез на крышу многоэтажки в Мурманске и начал стрельбу: мужчина бегает и хаотично стреляет по окрестным улицам. Россиян призвали выключить свет и отойти от окон, на место прибыли силовики.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Фокус собрал информацию об инциденте со стрельбой в российском Мурманске.

Около 21:00 часов в городе раздались звуки стрельбы: очевидцы сообщили, что в течение 30 минут прозвучало более 15 характерных звуков.

Скриншот | пост россиян

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вскоре подтвердил факт инцидента в областном центре. Он призвал местных жителей выключить свет в квартирах и не подходить к окнам.

Скриншот | сообщение губернатора

По информации губернатора, на место инцидента прибыли силовики. Тем временем в сети распространили видео стрельбы в Мурманске.

Окружающие улицы перекрыли. Российские СМИ, в частности Telegram-канал Mash, сообщили о том, что мужчина стрелял из винтовки. Под прицелом оружия оказались окна и автомобили полицейских, прибывших по вызову на место инцидента.

Скриншот | сообщение россиян

По данным россиян, злоумышленник не выставил никаких требований или условий завершения стрельбы. О его мотивах, по которым он начал стрельбу, также ничего не сообщают пока.

Некоторое время оперативные службы не могли попасть на крышу многоэтажки, откуда продолжалась стрельба. На пути полиции был люк, ведущий к крыше.

Около 23:20 часов стало известно, что злоумышленник ведет стрельбу из двух видов оружия. Мужчина продолжал бегать по крыше дома и даже не выказывал готовности сдаваться полиции.

Ближе к полуночи по киевскому времени стало известно, что российские оперативные службы таки задержали стрелка. Это им удалось осуществить в ходе штурма здания.

Скриншот | сообщение россиян

Также местные паблики сообщили, что полиция якобы не могла попасть на крышу многоэтажки из-за того, что злоумышленник перед этим обмотал проход колючей проволокой.

Скриншот | сообщение россиян

Напомним, недавно в российском Ростове поднялся масштабный пожар в торговом центре, откуда огонь перекинулся на окружающие дома. Об этом Фокус рассказывал 24 марта.

На днях также взрывы прогремели во временно оккупированном Луганске. Под атакой была промышленная зона, в частности местный завод "ТРАНСМАШ", который занимается изготовлением локомотивной техники, а также ремонтом других видов транспорта РФ. Детали Фокус сообщал 29 марта.