Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: под атакой, предварительно, был завод "ТРАНСМАШ" (фото, видео)
Вечером 28 марта в Луганске прогремела серия взрывов, на месте зафиксирован пожар. По предварительной информации, под атакой ударных дронов оказался завод "ТРАНСМАШ", который производит железнодорожные локомотивы и подвижной состав, а также ремонтирует другое электрическое оборудование россиян.
О взрывах и последствиях дроновой атаки сообщили местные Telegram-каналы.
Вечером в сети также распространили видео, на которых видно, как после взрывов над городом поднялся пожар.
Около 22:30 часов в российских каналах сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске.
"В Луганске громко. Над Камбродом видны столбы дыма", — говорилось в сообщении.
На месте попадания загорелся пожар. Как отметили россияне, он вспыхнул в местной промышленной зоне из-за "падения обломков сбитых беспилотников".
Из-за обстрела, по данным российских пабликов, пострадали складские помещения в промышленной зоне. В одном из пабликов сообщили, что в черте города зафиксировано попадание.
Также в сети обнародовали первые кадры последствий обстрела дронов.
Россияне не пишут, какой именно промышленный объект в Луганске оказался под атакой.
В Telegram-канале Exilenova+ обнародовали координаты и кадры с места попадания. По данным канала, под атакой оказался местный завод компании "ТРАНСМАШ".
По информации россиян, пострадавших или погибших в результате атаки дронов нет. На месте продолжается пожар в складских помещениях.
Официальной информации об атаке по предприятию в Луганске пока нет.
Что известно о заводе "ТРАНСМАШ" в Луганске
Завод занимается производством железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также обработкой металлических изделий, производством электрического оборудования, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств и оборудования.
По открытым данным известно, что производство было начато в Луганске еще в довоенные времена, в 1998 году. После "вхождения" временно оккупированного Луганска в состав России оккупационные власти выражали "надежду на новые перспективы" в производстве. Завод также занимается ремонтом электрического оборудования, среди прочего — транспортных и других систем, которые использует российская армия для войны против Украины.
Напомним, 28 марта дроны атаковали Саратов и Энгельс: там прозвучало не менее 30 взрывов.
Перед этим в Генштабе ВСУ заявили, что в результате предыдущего обстрела удалось уничтожить почти сотню российских крылатых ракет.