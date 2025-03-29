Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: под атакой, предварительно, был завод "ТРАНСМАШ" (фото, видео)

Вечером 28 марта в Луганске прогремела серия взрывов, на месте зафиксирован пожар. По предварительной информации, под атакой ударных дронов оказался завод "ТРАНСМАШ", который производит железнодорожные локомотивы и подвижной состав, а также ремонтирует другое электрическое оборудование россиян.

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О взрывах и последствиях дроновой атаки сообщили местные Telegram-каналы.

Вечером в сети также распространили видео, на которых видно, как после взрывов над городом поднялся пожар.

Около 22:30 часов в российских каналах сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске.

"В Луганске громко. Над Камбродом видны столбы дыма", — говорилось в сообщении.

На месте попадания загорелся пожар. Как отметили россияне, он вспыхнул в местной промышленной зоне из-за "падения обломков сбитых беспилотников".

Скриншот | сообщение россиян

Из-за обстрела, по данным российских пабликов, пострадали складские помещения в промышленной зоне. В одном из пабликов сообщили, что в черте города зафиксировано попадание.

Скриншот | сообщение россиян

Также в сети обнародовали первые кадры последствий обстрела дронов.

Последствия атаки БпЛА по Луганску Последствия атаки БпЛА по Луганску

Россияне не пишут, какой именно промышленный объект в Луганске оказался под атакой.

В Telegram-канале Exilenova+ обнародовали координаты и кадры с места попадания. По данным канала, под атакой оказался местный завод компании "ТРАНСМАШ".

Координаты вероятного места попадания дронов

По информации россиян, пострадавших или погибших в результате атаки дронов нет. На месте продолжается пожар в складских помещениях.

Официальной информации об атаке по предприятию в Луганске пока нет.

Что известно о заводе "ТРАНСМАШ" в Луганске

Завод занимается производством железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также обработкой металлических изделий, производством электрического оборудования, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств и оборудования.

По открытым данным известно, что производство было начато в Луганске еще в довоенные времена, в 1998 году. После "вхождения" временно оккупированного Луганска в состав России оккупационные власти выражали "надежду на новые перспективы" в производстве. Завод также занимается ремонтом электрического оборудования, среди прочего — транспортных и других систем, которые использует российская армия для войны против Украины.

Напомним, 28 марта дроны атаковали Саратов и Энгельс: там прозвучало не менее 30 взрывов.

Перед этим в Генштабе ВСУ заявили, что в результате предыдущего обстрела удалось уничтожить почти сотню российских крылатых ракет.