У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи: під атакою, попередньо, був завод "ТРАНСМАШ" (фото, відео)

Ввечері 28 березня у Луганську пролунала серія вибухів, на місці зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, під атакою ударних дронів опинився завод "ТРАНСМАШ", що виготовляє залізничні локомотиви та рухомий склад, а також ремонтує інше електричне обладнання росіян.

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Про вибухи та наслідки дронової атаки повідомили місцеві Telegram-канали.

Увечері в мережі також поширили відео, на яких видно, як після вибухів над містом здійнялася пожежа.

Близько 22:30 години у російських каналах повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську.

"В Луганську гучно. Над Камбродом видно стовпи диму", — йшлося у повідомленні.

На місці влучання зайнялася пожежа. Як зазначили росіяни, вона спалахнула у місцевій промисловій зоні через "падіння уламків збитих безпілотників".

Скріншот | допис росіян

Через обстріл, за даними російських пабліків, постраждали складські приміщення у промисловій зоні. В одному з пабліків повідомили, що у межах міста зафіксовано влучання.

Скріншот | допис росіян

Також у мережі оприлюднили перші кадри наслідків обстрілу дронів.

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Росіяни не пишуть, який саме промисловий об'єкт в Луганську опинився під атакою.

У Telegram-каналі Exilenova+ оприлюднили координати та кадри з місця влучання. За даними каналу, під атакою опинився місцевий завод компанії "ТРАНСМАШ".

Координати ймовірного місця влучання дронів

За інформацією росіян, постраждалих чи загиблих внаслідок атаки дронів немає. На місці триває пожежа у складських приміщеннях.

Офіційної інформації щодо атаки по підприємству у Луганську поки що немає.

Що відомо про завод "ТРАНСМАШ" у Луганську

Завод займається виробництвом залізничних локомотивів та рухомого складу, а також обробкою металевих виробів, виробництвом електричного обладнання, ремонтом та технічним обслуговуванням транспортних засобів і обладнання.

За відкритими даними відомо, що виробництво було започатковане в Луганську ще за довоєнних часів, у 1998 році. Після "входження" тимчасово окупованого Луганська до складу Росії окупаційна влада висловлювала "сподівання на нові перспективи" у виробництві. Завод також займається ремонтом електричного обладнання, серед іншого — транспортних та інших систем, які використовує російська армія для війни проти України.

Нагадаємо, 28 березня дрони атакували Саратов та Енгельс: там пролунало щонайменше 30 вибухів.

Перед цим у Генштабі ЗСУ заявили, що внаслідок попереднього обстрілу вдалося знищити майже сотню російських крилатих ракет.