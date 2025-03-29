У тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи: під атакою, попередньо, був завод "ТРАНСМАШ" (фото, відео)
Ввечері 28 березня у Луганську пролунала серія вибухів, на місці зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією, під атакою ударних дронів опинився завод "ТРАНСМАШ", що виготовляє залізничні локомотиви та рухомий склад, а також ремонтує інше електричне обладнання росіян.
Про вибухи та наслідки дронової атаки повідомили місцеві Telegram-канали.
Увечері в мережі також поширили відео, на яких видно, як після вибухів над містом здійнялася пожежа.
Близько 22:30 години у російських каналах повідомили про вибухи у тимчасово окупованому Луганську.
"В Луганську гучно. Над Камбродом видно стовпи диму", — йшлося у повідомленні.
На місці влучання зайнялася пожежа. Як зазначили росіяни, вона спалахнула у місцевій промисловій зоні через "падіння уламків збитих безпілотників".
Через обстріл, за даними російських пабліків, постраждали складські приміщення у промисловій зоні. В одному з пабліків повідомили, що у межах міста зафіксовано влучання.
Також у мережі оприлюднили перші кадри наслідків обстрілу дронів.
Росіяни не пишуть, який саме промисловий об'єкт в Луганську опинився під атакою.
У Telegram-каналі Exilenova+ оприлюднили координати та кадри з місця влучання. За даними каналу, під атакою опинився місцевий завод компанії "ТРАНСМАШ".
За інформацією росіян, постраждалих чи загиблих внаслідок атаки дронів немає. На місці триває пожежа у складських приміщеннях.
Офіційної інформації щодо атаки по підприємству у Луганську поки що немає.
Що відомо про завод "ТРАНСМАШ" у Луганську
Завод займається виробництвом залізничних локомотивів та рухомого складу, а також обробкою металевих виробів, виробництвом електричного обладнання, ремонтом та технічним обслуговуванням транспортних засобів і обладнання.
За відкритими даними відомо, що виробництво було започатковане в Луганську ще за довоєнних часів, у 1998 році. Після "входження" тимчасово окупованого Луганська до складу Росії окупаційна влада висловлювала "сподівання на нові перспективи" у виробництві. Завод також займається ремонтом електричного обладнання, серед іншого — транспортних та інших систем, які використовує російська армія для війни проти України.
Нагадаємо, 28 березня дрони атакували Саратов та Енгельс: там пролунало щонайменше 30 вибухів.
Перед цим у Генштабі ЗСУ заявили, що внаслідок попереднього обстрілу вдалося знищити майже сотню російських крилатих ракет.