В российском Ростове поднялся масштабный пожар: что известно (фото, видео)

Под утро загорелся местный торговый центр "Галерея Астор": пожар быстро перекинулся на жилую многоэтажку поблизости.

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Около 05:00 часов 24 марта в российском городе Ростов вспыхнул масштабный пожар, местные сообщили о большой задымленности вокруг и быстром распространении огня. Площадь пожара охватила 300 квадратных метров и еще более 800 квадратных метров кровли соседнего жилого многоэтажного дома. Фокус собрал информацию о пожаре в Ростове.

Под утро местные каналы начали распространять видео, на которых видно масштабное возгорание в городе. Большой столб дыма охватил российский Ростов, на видео можно увидеть, как стремительно увеличивается огонь.

Вскоре огонь перекинулся на соседний жилой дом. Там вспыхнула кровля, огонь стремительно распространился по ней и охватил площадь около 800 квадратных метров.

Жителей Ростова предупредили о начале эвакуации из жилых помещений вокруг. Вскоре в местных каналах сообщили, что эвакуировали всего 15 жителей дома, на кровлю которого перекинулся огонь. По словам россиян, на месте работает сотня пожарных, чтобы ликвидировать последствия возгорания.

Telegram-канал | пожар в Ростове

Около 06:30 часов местные каналы сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание на территории торгового центра. По информации россиян, обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за пожара в Ростове перекрыли окрестные улицы.

Отметим, что перед этим ночью Ростовскую область атаковали беспилотники. По сообщениям россиян, взрывы были слышны также в областном центре в разных районах. Вскоре в Министерстве обороны России объявили об успешном сбитии 17 беспилотников над регионом.

Всего в течение ночи, по данным российских Telegram-каналов, над территорией РФ было уничтожено 28 ударных дронов. Как пишут россияне, БпЛА атаковали Брянскую, Ростовскую, Краснодарскую область и временно оккупированный Крым.

Скриншот | сообщение россиян

Напомним, 14 марта Силы обороны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Также 17 марта Фокус узнавал, как новая ракета "Длинный Нептун", о которой рассказывал президент Владимир Зеленский, атаковала Туапсинский НПЗ.

24 марта стало известно, что вскоре ВСУ получат первые украинские бронетранспортеры.