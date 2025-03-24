У російському Ростові здійнялася масштабна пожежа: що відомо (фото, відео)

Під ранок загорівся місцевий торговий центр "Галерея Астор": пожежа швидко перекинулася на житлову багатоповерхівку поблизу.

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Близько 05:00 години 24 березня у російську місті Ростов спалахнула масштабна пожежа, місцеві повідомили про велику задимленість довкола та швидке розповсюдження вогню. Площа пожежі охопила 300 квадратних метрів та ще понад 800 квадратних метрів покрівлі сусіднього житлового багатоповерхового будинку. Фокус зібрав інформацію щодо пожежі у Ростові.

Під ранок місцеві канали почали розповсюджувати відео, на яких видно масштабне загоряння у місті. Великий стовп диму охопив російський Ростов, на відео можна побачити, як стрімко збільшується вогонь.

Невдовзі вогонь перекинувся на сусідній житловий будинок. Там спалахнула покрівля, вогонь стрімко поширився по ній та охопив площу близько 800 квадратних метрів.

Мешканців Ростова попередили про початок евакуації з житлових приміщень довкола. Невдовзі у місцевих каналах повідомили, що евакуювали всього 15 мешканців будинку, на покрівлю якого перекинувся вогонь. За словами росіян, на місці працює сотня пожежників, аби ліквідувати наслідки займання.

Telegram-канал | пожежа у Ростові

Близько 06:30 години місцеві канали повідомили, що причиною пожежі стало коротке замикання на території торгового центру. За інформацією росіян, обійшлося без жертв та постраждалих.

Через пожежу у Ростові перекрили навколишні вулиці.

Зазначимо, що перед цим уночі Ростовську область атакували безпілотники. За повідомленнями росіян, вибухи було чутно також в обласному центрі у різних районах. Невдовзі у Міністерстві оборони Росії оголосили про успішне збиття 17 безпілотників над регіоном.

Всього упродовж ночі, за даними російських Telegram-каналів, над територією РФ було знищено 28 ударних дронів. Як пишуть росіяни, БпЛА атакували Брянську, Ростовську, Краснодарську область та тимчасово окупований Крим.

Скріншот | допис росіян

Нагадаємо, 14 березня Сили оборони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Також 17 березня Фокус дізнавався, як нова ракета "Довгий Нептун", про яку розповідав президент Володимир Зеленський, атакувала Туапсинський НПЗ.

24 березня стало відомо, що невдовзі ЗСУ отримають перші українські бронетранспортери.