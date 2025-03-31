У російському Мурманську невідомий відкрив стрілянину з даху багатоповерхівки (відео)

Увечері 30 березня невідомий виліз на дах багатоповерхівки у Мурманську та почав стрілянину: чоловік бігає та хаотично стріляє по навколишніх вулицях. Росіян закликали повимикати світла та повідходити від вікон, на місце прибули силовики.

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Про це повідомили російські Telegram-канали. Фокус зібрав інформацію щодо інциденту зі стріляниною у російському Мурманську.

Близько 21:00 години у місті пролунали звуки стрілянини: очевидці повідомили, що упродовж 30 хвилин пролунало понад 15 характерних звуків.

Скріншот | пост росіян

Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс невдовзі підтвердив факт інциденту в обласному центрі. Він закликав місцевих мешканців повимикати світло у квартирах та не підходити до вікон.

Скріншот | допис губернатора

За інформацією губернатора, на місце інциденту прибули силовики. Тим часом у мережі поширили відео стрілянини у Мурманську.

Навколишні вулиці перекрили. Російські ЗМІ, зокрема Telegram-канал Mash, повідомили про те, що чоловік стріляв із гвинтівки. Під прицілом зброї опинилися вікна та автомобілі поліцейських, що прибули за викликом на місце інциденту.

Скріншот | допис росіян

За даними росіян, зловмисник не виставив жодних вимог чи умов завершення стрілянини. Про його мотиви, через які він почав стрілянину, також нічого не повідомляють наразі.

Деякий час оперативні служби не могли потрапити на дах багатоповерхівки, звідки тривала стрілянина. На перешкоді поліції був люк, що веде до даху.

Близько 23:20 години стало відомо, що зловмисник веде стрільбу з двох видів зброї. Чоловік продовжував бігати по даху будинку та навіть не виказував готовності здаватися поліції.

Ближче до опівночі за київським часом стало відомо, що російські оперативні служби таки затримали стрільця. Це їм вдалося здійснити в ході штурму будівлі.

Скріншот | допис росіян

Також місцеві пабліки повідомили, що поліція начебто не могла потрапити на дах багатоповерхівки через те, що зловмисник перед цим обмотав прохід колючим дротом.

Скріншот | допис росіян

Нагадаємо, нещодавно у російському Ростові здійнялася масштабна пожежа у торговому центрі, звідки вогонь перекинувся на навколишні будинки. Про це Фокус розповідав 24 березня.

Цими днями також вибухи прогриміли у тимчасово окупованому Луганську. Під атакою була промислова зона, зокрема місцевий завод "ТРАНСМАШ", який займається виготовленням локомотивної техніки, а також ремонтом інших видів транспорту РФ. Деталі Фокус повідомляв 29 березня.