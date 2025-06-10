В Австрии бывший ученик устроил стрельбу в школе: много погибших и раненых

Сегодня в одной из местных австрийских школ в городе Грац произошла стрельба. 22-летний парень убил 8 учеников, 1 учителя, а затем совершил самоубийство.

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Еще почти 30 человек ранены, некоторые серьезно, сообщает издание OE24.

Согласно информации полиции нападавший открыл огонь в пяти классах за три недели до окончания учебного года.

Жертвами стали четыре девочки из пятого класса, трое учеников старшей школы из восьмого класса, учительница, которую убили возле здания. Еще одна жертва скончалась в больнице.

Известно, что нападавшим был 22-летний выпускник этой школы, который считал себя жертвой буллинга. После содеянного он покончил жизнь самоубийством в школьном туалете, когда к нему приближалась полиция вместе с подразделением "Кобра".

Парень имел с собой пистолет и дробовик. Оружие он приобрел незадолго до преступления.

Сообщается, что судимостей он не имел.

Тридцать человек получили ранения, среди них — несколько учителей. Всех доставили в ближайшие больницы. Четверо раненых находятся в крайне критическом состоянии. По предварительной информации, несколько из жертв получили огнестрельные ранения в голову.

Больницы в городе и окрестностях перегружены.

Официально причину преступления полиция не называет, следствие продолжается.

Для учеников, учителей и родителей организовали психологическую помощь.

Теракт в школе случился незадолго до десятой годовщины массового нападения в Граце 20 июня 2015 года, в результате которого погибли три человека.

Напомним, в апреле в государственном университете штата Флорида в городе Таллахасси произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.

В феврале в одной из школ Швеции произошел самый массовый расстрел в истории. Нападавшим был 35-летний мужчина, который до этого не попадал в поле зрения правоохранителей и не имел связей с бандами.