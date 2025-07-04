Киян не пускали в шкільні укриття під час нічного обстрілу ЗС РФ: подробиці

На те, що укриття у школах були закриті, поскаржились, зокрема, мешканці Оболонського району столиці. Але згідно постанови, укриття в школах і справді доступні тільки для учасників навчального процесу.

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Закон України передбачає, що під час повітряних тривог населення може безперешкодно потрапити у споруди цивільного захисту. Однак не всі укриття підпадають під однакові правила. Так, мешканці Оболонського району підняли тему укриттів у школах, до яких не могли потрапити під час обстрілу в ніч на 4 липня.

"Школа "Перша Ластівка", за адресою Героїв Полку Азов, 30 — не пускають в укриття. Чи мають право? Бо в групі наче писали, що за бюджетні кошти збудовано", — поставила питання одна із мешканок району.

Фото: Скрiншот

Їй відповіли, текстом постанови КМУ від 10 березня 2017 р. № 138 "Деякі питання використання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту" (зі змінами) в якій сказано, що "об’єкти фонду захисних споруд мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, що передбачає: забезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до об’єктів фонду захисних споруд під час оголошення сигналів і повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також створення умов для життєдіяльності населення, яке укривається в таких спорудах".

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Водночас "об’єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу".

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В коментарях повідомили, що рішення "пускати, чи не пускати" до шкільних укриттів залежить від керівництва закладу.

В деякі школи пускають, але без домашніх тварин, в деякі — навіть з котами та собаками.

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Але якщо не пустили, то порадили звертатись до поліції, але вже після того, як небезпека минула.

Що кажуть юристи

Питання про те, чи мають пересічні громадяни право ховатись від обстрілів в шкільних укриттях, піднімалось неодноразово.

"Під час повітряної тривоги власник (балансоутримувач) укриття не має права перешкоджати людям у доступі до укриття та зобов’язаний впустити усіх охочих. Але є винятки. Наприклад, особу на законних підставах можуть не допустити в укриття, розташоване на території підприємства з обмеженим доступом (якщо особа не є його працівником) або на території дитячого садка чи школи (якщо особа не є учасником навчального процесу)", — пояснював юрист Євген Буліменко.

Укриттів, які не включені до фонду захисних споруд (наприклад, підземних паркінгів, підвалів, розташованих в жилих або офісних приміщеннях), не стосуються вимоги законодавства в частині функціонування споруд цивільного захисту населення. Власники самі можуть вирішувати, чи впускати у такі укриття сторонніх осіб.

Перебування в укриттях із домашніми тваринами було заборонено до січня 2024 року. Тоді в МВС внесли зміни до наказу №18 "Про внесення змін до вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту".

Кияни ховаються від обстрілів у метро Фото: Суспільне

Нагадаємо, у 2024 році виник скандал, коли жінку не пустили до укриття в дорогому готелі в центрі Києва.

А у Києві охоронець однієї зі столичних шкіл відмовився пускати в сховище дітей, тому що вони були із собакою.