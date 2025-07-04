Киевлян не пускали в школьные укрытия во время ночного обстрела ВС РФ: подробности

На то, что укрытия в школах были закрыты, пожаловались, в частности, жители Оболонского района столицы. Но согласно постановлению, укрытия в школах действительно доступны только для участников учебного процесса.

Related video

Закон Украины предусматривает, что во время воздушных тревог население может беспрепятственно попасть в сооружения гражданской защиты. Однако не все укрытия подпадают под одинаковые правила. Так, жители Оболонского района подняли тему укрытий в школах, в которые не могли попасть во время обстрела в ночь на 4 июля.

"Школа "Первая Ласточка", по адресу Героев Полка Азов, 30 — не пускают в укрытие. Имеют ли право? Потому что в группе как будто писали, что за бюджетные средства построено", — задала вопрос одна из жительниц района.

Фото: Скриншот

Ей ответили, текстом постановления КМУ от 10 марта 2017 г. № 138 "Некоторые вопросы использования объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты" (с изменениями) в котором сказано, что "объекты фонда защитных сооружений имеют стратегическое значение для обеспечения защиты населения, что предусматривает: обеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к объектам фонда защитных сооружений во время объявления сигналов и сообщений об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, а также создание условий для жизнедеятельности населения, которое укрывается в так

Фото: Скриншот

При этом "объекты фонда защитных сооружений учебных заведений при осуществлении образовательного процесса по очной форме получения образования доступны только для участников образовательного процесса".

Фото: Скриншот

В комментариях сообщили, что решение "пускать или не пускать" в школьные укрытия зависит от руководства учреждения.

В некоторые школы пускают, но без домашних животных, в некоторые — даже с котами и собаками.

Фото: Скриншот

Но если не пустили, то посоветовали обращаться в полицию, но уже после того, как опасность миновала.

Что говорят юристы

Вопрос о том, имеют ли рядовые граждане право прятаться от обстрелов в школьных укрытиях, поднимался неоднократно.

"Во время воздушной тревоги владелец (балансодержатель) укрытия не имеет права препятствовать людям в доступе к укрытию и обязан впустить всех желающих. Но есть исключения. Например, лицо на законных основаниях могут не допустить в укрытие, расположенное на территории предприятия с ограниченным доступом (если лицо не является его работником) или на территории детского сада или школы (если лицо не является участником учебного процесса)", — объяснял юрист Евгений Булименко.

Укрытий, которые не включены в фонд защитных сооружений (например, подземных паркингов, подвалов, расположенных в жилых или офисных помещениях), не касаются требования законодательства в части функционирования сооружений гражданской защиты населения. Владельцы сами могут решать, впускать ли в такие укрытия посторонних лиц.

Пребывание в укрытиях с домашними животными было запрещено до января 2024 года. Тогда в МВД внесли изменения в приказ №18 "О внесении изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты".

Киевляне прячутся от обстрелов в метро Фото: Суспільне

Напомним, в 2024 году возник скандал, когда женщину не пустили в укрытие в дорогом отеле в центре Киева.

А в Киеве охранник одной из столичных школ отказался пускать в хранилище детей, потому что они были с собакой.