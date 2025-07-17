У Черкасах тренерка програла в казино 1,35 млн грн, зібраних на поїздку дітей до Грузії

У Черкасах розгорівся скандал після того, як тренерка дитячого танцювального гуртка зібрала з батьків дітей гроші на поїздку колективу на змагання в Батумі (Грузія), але в підсумку програла всі гроші в казино, а діти нікуди не поїхали.

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Батьки, які виявилися жертвами обману, звернулися не лише до поліції з відповідною заявою, а й розповіли подробиці місцевому порталу "18000".

За словами мами однієї з дівчаток, нова керівниця очолила гурток, який працює на території школи №20, минулої осені, а вже в лютому діти виграли гран-прі на участь у конкурсі в Батумі (Грузія).

Керівниця взяла на себе підготовку до поїздки. Вона почала з березня збирати гроші, по 550-600 євро з людини. Батьки здавали кошти як готівкою, так і переказами на карту. У підсумку вдалося зібрати близько 1,35 млн грн.

Турнір, на який збиралися черкаські танцюристи, мав відбуватися в Батумі з 10 по 17 липня. Про це свідчила інформація на сайті організаторів турніру. Однак тренерка запевнила батьків, що його перенесли на 20-27 липня.

"В останній тиждень, коли потрібно було побачити квитки, вона їх досі не показувала. Послала тільки бронювання на автобус. Потім керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино", — розповіла жертва обману.

Сама тренерка на дзвінок журналістів не відповіла, а в мерії запевнили, що керівництво школи №20 жодного стосунку до поїздки не має.

"Це виключно приватна поїздка, організована керівником гуртка. У цій поїздці мали брати участь як діти, так і батьки. Як відомо, постраждалі звернулися до поліції. Школа офіційно оприлюднить свою позицію згодом", — заявила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Невдовзі навчальний заклад на своїй сторінці у Facebook прокоментував ситуацію. У школі підтвердили інформацію, що поїздка мала приватний характер, а адміністрація загальноосвітнього закладу не володіла інформацією про її організацію та підготовку.

У школі заявили, що поїздка мала приватний характер Фото: Скриншот

"Особа, яка організовувала цю поїздку, працювала протягом навчального року за сумісництвом і була звільнена з посади хореографа 30 травня 2025 року. Разом з тим, дані події розслідуються правоохоронними органами, адміністрацією школи здійснюється сприяння у проведенні розслідування. Сподіваємося, що винну особу буде притягнуто до відповідальності, і шкоду, завдану батькам і дітям, буде відшкодовано", — ідеться в повідомленні.

У коментарях у соцмережах родичка однієї з учасниць колективу розповіла, що її 13-річна сестра мала їхати в Грузію на фестиваль танців з іншими дітьми і дуже про це мріяла.

"Батьки дуже багато працювали, щоб собі це дозволити. Зібралася велика група дітей і батьків. Хтось збирався їхати цілою сім'єю. Загалом грошей скинули мільйон 350 тисяч гривень. Тренерка, яка їх організовувала і мала везти, всі гроші, абсолютно всі програла в казино. Абсолютно. Всі. Гроші. Моя сестра з розбитою мрією і розчаруванням у людях", — написала вона.

Сестра однієї з потерпілих розповіла про ситуацію зсередини Фото: Скриншот

У поліції заявили, що відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі тривають слідчі дії.

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