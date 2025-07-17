В Черкассах тренер проиграла в казино 1,35 млн грн, собранных на поездку детей в Грузию

В Черкассах разгорелся скандал после того, как тренер детского танцевального кружка собрала с родителей детей деньги на поездку коллектива на соревнования в Батуми (Грузия), но в итоге проиграла все деньги в казино, а дети никуда не поехали.

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Родители, которые оказались жертвами обмана, обратились не только в полицию с соответствующим заявлением, но и рассказали подробности местному порталу "18000".

По словам мамы одной из девочек, новая руководительница возглавила кружок, который работает на территории школы №20, прошлой осенью, а уже в феврале дети выиграли гран-при на участие в конкурсе в Батуми (Грузия).

Руководитель взяла на себя подготовку к поездке. Она начала с марта собирать деньги, по 550-600 евро с человека. Родители сдавали средства как наличными, так и переводами на карту. В итоге удалось собрать около 1,35 млн грн.

Турнир, на который собирались черкасские танцоры, должен был проходить в Батуми с 10 по 17 июля. Об этом гласила информация на сайте организаторов турнира. Однако тренер заверила родителей, что его перенесли на 20-27 июля.

"В последнюю неделю, когда нужно было увидеть билеты, она их до сих пор не показывала. Послала только бронирование на автобус. Затем руководительница сообщила, что есть проблема. Родители приехали к ней домой, где женщина призналась, что деньги проиграла в казино", – рассказала жертва обмана.

Сама тренер на звонок журналистов не ответила, а в мэрии заверили, что руководство школы №20 никакого отношения к поездке не имеет.

"Это исключительно частная поездка, организованная руководителем кружка. В этой поездке должны были участвовать как дети, так и родители. Как известно, пострадавшие обратились в полицию. Школа официально обнародует свою позицию со временем", – заявила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

Вскоре учебное заведение на своей странице в Facebook прокомментировало ситуацию. В школе подтвердили информацию, что поездка носила частный характер, а администрация общеобразовательного учреждения не владела информацией о ее организации и подготовке.

В школе заявили, что поездка носила частный характер Фото: Скриншот

"Лицо, которое организовывало данную поездку, работало в течение учебного года по совместительству и было уволено с должности хореографа 30 мая 2025 года. Вместе с тем, данные события расследуются правоохранительными органами, администрацией школы осуществляется содействие в проведении расследования. Надеемся, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и ущерб, нанесенный родителям и детям, будет возмещен", – говорится в сообщении.

В комментариях в соцсетях родственница одной из участниц коллектива рассказала, что ее 13-летняя сестра должна была ехать в Грузию на фестиваль танцев с другими детьми и очень об этом мечтала.

"Родители очень много работали, чтобы себе это позволить. Собралась большая группа детей и родителей. Кто-то собирался ехать всей семьей. В целом денег скинули миллион 350 тысяч гривен. Тренерка, которая их организовывала и должна была везти, все деньги, абсолютно все проиграла в казино. Абсолютно. Все. Деньги. Моя сестра с разбитой мечтой и разочарованием в людях", – написала она.

Сестра одной из потерпевших рассказала о сиитуации изнутри Фото: Скриншот

В полиции заявили, что сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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