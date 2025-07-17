Сомелье из Киева проиграл в казино 1,7 млн гривен, на которые должен был купить алкоголь (фото)

Мужчина обманул семь человек из числа коллег, руководства и постоянных клиентов, которые ему передали 1,7 млн гривен на закупку алкоголя для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам.

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Подозреваемому грозит до восьми лет тюремного заключения. Как установили правоохранители, сомелье столичного ресторана, имея доверие коллег, руководства и постоянных клиентов, предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для дальнейшей перепродажи VIP-клиентам, сообщают в Нацполиции.

Сомелье из Киева обманул инвесторов Фото: Нацполиция

Сомелье уверял семерых инвесторов, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал инвесторам быструю прибыль. Однако, вместо приобретения алкоголя, полученные средства он тратил в онлайн-казино.

Ни один из пострадавших не получил ни обещанного товара, ни прибыли.

Противоправную деятельность злоумышленника разоблачили сотрудники Голосеевского управления полиции.

Потерпевшие передавали сомелье наличные лично или перечисляли средства на банковские счета. Суммы взносов составляли около шести тысяч долларов с каждого.

Следователи территориального управления полиции, под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры, сообщили 34-летнему фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, украинская певица Ирина Федишин заявила, что разоблачила мошенницу. Жительница Закарпатья хотела нажиться на военных от имени фонда артистки.

А следователи Житомирского районного управления полиции №1 разоблачили 40-летнего IT-специалиста, который незаконно присвоил криптовалюту на сумму более 3,7 млн гривен.