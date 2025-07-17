Сомельє з Києва програв в казино 1,7 млн гривень, на які мав купити алкоголь (фото)

Чоловік ошукав сімох людей з низки колег, керівництва та постійних клієнтів, які йому передали 1,7 млн гривень на закупівлю алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.

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Підозрюваному загрожує до восьми років тюремного ув’язнення. Як встановили правоохоронці, сомельє столичного ресторану, мавши довіру колег, керівництва та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам, повідомляють у Нацполіції.

Сомельє з Києва ошукав інвесторів Фото: Нацполіція

Сомельє запевняв сімох інвесторів, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв інвесторам швидкий прибуток. Однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти він витрачав у онлайн-казино.

Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку.

Протиправну діяльність зловмисника викрили співробітники Голосіївського управління поліції.

Потерпілі передавали сомельє готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили близько шести тисяч доларів з кожного.

Слідчі територіального управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили 34-річному фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин заявила, що викрила шахрайку. Жителька Закарпаття хотіла нажитися на військових від імені фонду артистки.

А слідчі Житомирського районного управління поліції №1 викрили 40-річного IT-фахівця, який незаконно привласнив криптовалюту на суму понад 3,7 млн гривень.