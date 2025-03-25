Привласнив понад 3,7 млн гривень: айтішник спустошив криптогаманці знайомих, деталі

IT-фахівець отримав конфіденційну інформацію та віддалений доступ до комп'ютерів жертв, після чого вивів кошти з їхніх криптогаманців.

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Слідчі Житомирського районного управління поліції №1 викрили 40-річного IT-фахівця, який незаконно привласнив криптовалюту на суму понад 3,7 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Поліції Житомирської області.

Повідомляється, що наприкінці 2024 року двоє мешканців Житомира віком 56 і 35 років звернулися до поліції із заявою про зникнення криптовалюти з електронних гаманців. Загальна сума збитків у гривневому еквіваленті перевищила 3,7 мільйона.

Поліція викрила IT-фахівця з Житомира Фото: Поліція Житомирської області

Під час розслідування правоохоронці встановили, що до злочину причетний 40-річний знайомий потерпілих, який раніше консультував їх. Одному із заявників він допоміг створити криптогаманець, а іншому — відновити пароль.

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Володіючи конфіденційною інформацією та маючи віддалений доступ до комп'ютерів жертв, IT-фахівець вивів кошти з їхніх криптогаманців і пізніше їх використав. Згідно з чинним законодавством йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваному інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) та ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) КК України.

Нагадаємо, у США 23-річний криптотрейдер із Каліфорнії Арнольд Роберт Харо, відомий у криптоспільноті під ніком MistaFuccYou, застрелився під час трансляції, граючи в "російську рулетку". Незадовго до цього він втратив останні 500 доларів на невдалому вкладенні в мемкоїн.