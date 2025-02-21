Найбільша крадіжка криптовалюти в історії: з популярної у росіян біржі вивели $1,4 млрд

Криптовалютна біржа ByBit зіткнулася з відтоком коштів на суму 1,46 мільярда доларів, з'ясував блокчейн-аналітик ZachXBT. Це є найбільшою крадіжкою криптовалюти в доларовому еквіваленті.

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Криптовалютна біржа Bybit зазнала хакерської атаки, внаслідок чого з її холодного гаманця було викрадено майже 1,5 мільярда доларів у криптовалюті Ethereum (ETH). Про це повідомив гендиректор Bybit Бен Чжоу.

За його словами, невідомі зловмисники скористалися вразливістю в механізмі підписання транзакцій, і в результаті замаскованої операції з холодного гаманця Bybit здійснив переказ у теплий гаманець.

Повідомлення Бена Чжоу Фото: Скриншот

Компанія Bybit підтвердила крадіжку. Зазначається, що команда з безпеки спільно з провідними експертами з блокчейн-криміналістики та партнерами активно розслідує інцидент.

Незважаючи на масштабні втрати, керівництво Bybit запевняє, що всі інші гаманці біржі залишаються безпечними, а виведення коштів працює у звичайному режимі.

Повідомлення біржі Bybit

"Ми хочемо запевнити наших користувачів і партнерів, що всі інші холодні гаманці Bybit залишаються повністю захищеними. Усі клієнтські кошти в безпеці, і наші операції тривають у звичайному режимі без будь-яких збоїв", — ідеться в повідомленні криптобіржі.

Крім того, компанія зазначає, що активи клієнтів забезпечені 1:1, тому навіть якщо вкрадені кошти не вдасться повернути, Bybit покриє збитки самостійно.

За даними блокчейн-аналітика ZachXBT, криптовалютна біржа Bybit зіткнулася з "підозрілими відтоками" на суму $1,46 млрд. Як зазначив ZachXBT, невідомі обміняли частину вкрадених токенів mETH і stETH на ETH через децентралізовані біржі. 10 000 ETH було розділено між 36 гаманцями.

Білоруський канал NEXTA Live зазначає, що Bybit є найпопулярнішою біржею у росіян.

Водночас автори ресурсу CoinCheck підкреслюють, що 1,46 млрд доларів США є найбільшим зламом криптовалюти за всю історію. До цього максимальною сумою викраденої крипти вважалося 650 млн доларів.

Курс криптовалюти Ethereum Фото: Скриншот

Зазначимо, що курс криптовалюти Bybit впав на 0,67%, до $2 721,28, тобто приблизно до 113 тисяч гривень.

Нагадаємо, напередодні своєї інавгурації, 18 січня, Дональд Трамп оголосив про запуск криптовалюти-мемкоїна $TRUMP. І всього за кілька годин після запуску $TRUMP залучив 3 мільярди доларів в обсягах торгівлі, досягнувши ринкової капіталізації в 2 мільярди.

Фокус писав, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що на початку літа в Україні можуть ухвалити законопроєкт щодо легалізації криптовалюти.