Крупнейшая кража криптовалюты в истории: из популярной у россиян биржи вывели $1,4 млрд

Криптовалютная биржа ByBit столкнулась с оттоком средств на сумму 1,46 миллиарда долларов, выяснил блокчейн-аналитик ZachXBT. Это является самой крупной кражей криптовалюты в долларовом эквиваленте.

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Криптовалютная биржа Bybit подверглась хакерской атаке, в результате чего из ее холодного кошелька было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте Ethereum (ETH). Об этом сообщил гендиректор Bybit Бен Чжоу.

По его словам, неизвестные злоумышленники воспользовались уязвимостью в механизме подписания транзакций, и в результате замаскированной операции из холодного кошелька Bybit осуществил перевод в теплый кошелек.

Сообщение Бена Чжоу Фото: Скриншот

Компания Bybit подтвердила кражу. Отмечается, что команда по безопасности совместно с ведущими экспертами по блокчейн-криминалистике и партнерами активно расследует инцидент.

Несмотря на масштабные потери, руководство Bybit уверяет, что все остальные кошельки биржи остаются безопасными, а вывод средств работает в обычном режиме.

Сообщение биржи Bybit

"Мы хотим заверить наших пользователей и партнеров, что все остальные холодные кошельки Bybit остаются полностью защищенными. Все клиентские средства в безопасности, и наши операции продолжаются в обычном режиме без каких-либо сбоев", — говорится в сообщении криптобиржи.

Кроме того, компания отмечает, что активы клиентов обеспечены 1:1, поэтому даже если украденные средства не удастся вернуть, Bybit покроет убытки самостоятельно.

По данным блокчейн-аналитика ZachXBT, криптовалютная биржа Bybit столкнулась с "подозрительными оттоками" на сумму $1,46 млрд. Как отметил ZachXBT, неизвестные обменяли часть украденных токенов mETH и stETH на ETH через децентрализованные биржи. 10 000 ETH были разделены между 36 кошельками.

Белорусский канал NEXTA Live отмечает, что Bybit является самой популярной биржи у россиян.

В то же время авторы ресурса CoinCheck подчеркивают, что 1,46 млрд долларов США является крупнейшим взломом криптовалюты за всю историю. До этого максимальной суммой похищенной крипты считалось 650 млн долларов.

Курс криптовалюты Ethereum Фото: Скриншот

Отметим, что курс криптовалюты Bybit упал на 0,67%, до $2 721,28, то есть примерно до 113 тысяч гривен.

Напомним, накануне своей инаугурации, 18 января, Дональд Трамп объявил о запуске криптовалюты-мемкоина $TRUMP. И всего через несколько часов после запуска $TRUMP привлек 3 миллиарда долларов в объемах торговли, достигнув рыночной капитализации в 2 миллиарда.

Фокус писал, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в начале лета в Украине могут принять законопроект по легализации криптовалюты.