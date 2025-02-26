Втратив останні 500 доларів: криптотрейдер із США застрелився під час стріму

Харо активно спілкувався у криптоспільноті, публікував меми та ділився своїми історіями. Останнім часом він впав у депресію, публікував невеселі пости і неодноразово згадував про великі фінансові втрати на біржі.

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В США 23-річний криптотрейдер із Каліфорнії Арнольд Роберт Харо, відомий у криптоспільноті під ніком MistaFuccYou, застрелився під час трансляції, граючи в "російську рулетку". Незадовго до цього він втратив останні 500 доларів на невдалому вкладенні в мемкоін. Про це повідомляє The Tribune.

Харо активно спілкувався у криптоспільноті, публікував меми та ділився своїми історіями. Два роки тому він став героєм вірусного відео 360 Vomit Spin, у якому буквально намалював коло блювотою, обертаючись довкола своєї осі.

Останнім часом трейдер впав у депресію і публікував невеселі пости і неодноразово згадував про великі фінансові втрати на біржі.

Увечері 21 лютого він запустив стрім. Він заявив що гратиме в "російську рулетку" і попросив створити мемкоін на його честь у разі смерті. Перші два постріли були холостими, а третій — виявився фатальним. Трансляція з темним екраном тривала ще 20 хвилин.

Після загибелі трейдера на крипторинку з'явилися мемкоіни, пов'язані з трагедією, а один із їхніх творців відправив 70% прибутку на рахунок Харо. Сім'я підтвердила смерть Арнольда і почала збирання коштів на похорон. На даний момент вдалося зібрати 24 400 доларів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що курс Bitcoin впав до мінімуму за останні два роки на тлі краху біржі FTX, що спричинило обвал інших криптовалют.