Крах біржі FTX обрушив курс біткоїна до $15 тис. Криптотрейдери втратили $100 млрд

Загальна капіталізація ринку криптовалюту різко впала разом із прибутком трейдерів. Експерт Боб Яччино припускає, що BTC подешевшає до $9 тис.

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Курс Bitcoin впав до мінімуму за останні два роки на тлі краху біржі FTX, що спричинило обвал інших криптовалют. Про це пише сайт CoinDesk.

Дев'ятого листопада курс біткоїна опинився на позначці $15,7 тис., опустившись нижче за $16 тис. уперше з 2020 року. Всього за добу ціна знизилася на 14%, що стало найбільшим падінням із червня. Наразі криптовалюту оцінюють у $17,3 тис., що набагато менше порівняно з минулим роком, коли вартість перевищувала $60 тис.

[ + – ] Курс біткоїна Фото: Скриншот

За даними CoinMarketCap, через падіння цін інвестори втратили майже $100 млрд доларів. За добу загальна ринкова капіталізація криптовалют впала на 11%: із $971,29 млрд до $875,5 млрд. Увечері 8 листопада загальна ринкова капіталізація Bitcoin оцінювалася в $396 млрд, а до ранку 10 листопада впала до $301 млрд. Найсильніше в цей період постраждала Solana — її капіталізація впала на 30,85%, Ethereum — на 17,56%.

[ + – ] Падіння топ 10 криптовалют

Падіння курсу почалося після того, як біржа Binance відмовилася купувати свого конкурента FTX, заснованого мільярдером Семом Бенкманом-Фрідом, звинувативши компанію в "неправильному поводженні з коштами" та пославшись на розслідування в США. Криптотрейдери побоюються, що криза в FTX і в торговій фірмі Бенкмана-Фріда під назвою Alameda Research може призвести до примусових продажів не тільки токена FTT (випущений FTX), але й інших криптовалют, включаючи Bitcoin, Ethereum і Solana.

"Я не здивуюся, якщо біткоїн упаде до $9 тис., що для мене, як для людини, яка почала з біткоїна та чекає, щоб знову інвестувати, було б позитивним моментом. Я, як і раніше, вірю, що криптовалюти нікуди не подінуться, але деяких речей слід позбутися, перш ніж робити серйозні інвестиції", — прокоментував ситуацію головний ринковий стратег компанії Path Trading Partners Боб Яччино.

Раніше писали, що Сем Бенкман-Фрід за добу втратив 94% статків і перестав бути мільярдером. Причиною стали сумніви ві ліквідності його біржі FTX і махінаціях із токеном FTT.

Водночас експерти прогнозують подальший обвал біткоїна та початок нової "ведмежої фази". У дослідницькій компанії Delphi Digital не виключають, що згодом криптовалюта коштуватиме дешевше за $10 тис.