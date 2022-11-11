Крах биржи FTX обрушил курс биткоина до $15 тыс. Криптотрейдеры потеряли $100 млрд

Общая капитализация рынка криптовалют резко упала вместе с прибылью трейдеров. Эксперт Боб Яччино допускает, что BTC подешевеет до $9 тыс.

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Курс Bitcoin упал до минимума за последние два года на фоне краха биржи FTX, что вызвало обвал других криптовалют. Об этом пишет cайт CoinDesk.

Девятого ноября курс биткоина оказался на отметке $15,7 тыс., опустившись ниже $16 тыс. впервые с 2020 года. Всего за сутки цена снизилась на 14%, что стало самым большим падением с июня. В настоящее время криптовалюту оценивают в $17,3 тыс., что намного меньше по сравнению с прошлым годом, когда стоимость превышала $60 тыс.

[ + – ] Курс биткоина Фото: Скриншот

Согласно данным CoinMarketCap, из-за падения цен инвесторы потеряли почти $100 млрд долларов. За сутки общая рыночная капитализация криптовалют упала на 11%: с $971,29 млрд до $875,5 млрд. Вечером 8 ноября общая рыночная капитализация Bitcoin оценивалась в $396 млрд, а к утру 10 ноября упала до $301 млрд. Сильнее всего в этот период пострадала Solana — ее капитализация упала на 30,85%, у Ethereum — на 17,56%.

[ + – ] Падение топ-10 криптовалют

Падение курса началось после того, как биржа Binance отказалась покупать своего конкурента FTX, основанного миллиардером Сэмом Бэнкманом-Фридом, обвинив компанию в "неправильном обращении со средствами" и сославшись на расследования в США. Криптотрейдеры опасаются, что кризис в FTX и в торговой фирме Бэнкмана-Фрида под названием Alameda Research, может привести к принудительным продажам не только токена FTT (выпущен FTX), но и других криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и Solana.

"Я не удивлюсь, если биткойн упадет до $9 тыс., что для меня, как для человека, который начал с биткоина и ждет, чтобы снова инвестировать, было бы положительным моментом. Я по-прежнему верю, что криптовалюты никуда не денутся, но от некоторых вещей следует избавиться, прежде чем делать серьезные инвестиции", — прокомментировал ситуацию главный рыночный стратег компании Path Trading Partners Боб Яччино.

Ранее писали, что Сэм Бэнкман-Фрид за сутки потерял 94% состояния и перестал быть миллиардером. Причиной стали сомнения в ликвидности его биржи FTX и махинациях с токеном FTT.

Тем временем, эксперты прогнозируют дальнейший обвал биткоина и начало новой "медвежьей фазы". В исследовательской компании Delphi Digital не исключают, что со временем криптовалюта будет стоить дешевле $10 тыс.