Потерял последние 500 долларов: криптотрейдер из США застрелился во время стрима

Харо активно общался в криптосообществе, публиковал мемы и делился своими историями. В последнее время он впал в депрессию, публиковал невеселые посты и неоднократно упоминал о больших финансовых потерях на бирже.

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В США 23-летний криптотрейдер из Калифорнии Арнольд Роберт Харо, известный в криптосообществе под ником MistaFuccYou, застрелился во время трансляции, играя в "русскую рулетку". Незадолго до этого он потерял последние 500 долларов на неудачном вложении в мемкоин. Об этом сообщает The Tribune.

Харо активно общался в криптосообществе, публиковал мемы и делился своими историями. Два года назад он стал героем вирусного видео 360 Vomit Spin, в котором буквально нарисовал круг рвотой, вращаясь вокруг своей оси.

В последнее время трейдер впал в депрессию и публиковал невеселые посты и неоднократно упоминал о крупных финансовых потерях на бирже.

Вечером 21 февраля он запустил стрим. Он заявил что будет играть в "русскую рулетку" и попросил создать мемкоин в его честь в случае смерти. Первые два выстрела были холостыми, а третий — оказался фатальным. Трансляция с темным экраном продолжалась еще 20 минут.

После гибели трейдера на крипторынке появились мемкоины, связанные с трагедией, а один из их создателей отправил 70% прибыли на счет Харо. Семья подтвердила смерть Арнольда и начала сбор средств на похороны. На данный момент удалось собрать 24 400 долларов.

Напомним, что ранее сообщалось, что курс Bitcoin упал до минимума за последние два года на фоне краха биржи FTX, что повлекло обвал других криптовалют.