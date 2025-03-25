Присвоил более 3,7 млн гривен: айтишник опустошил криптокошельки знакомых, детали

IT-специалист получил конфиденциальную информацию и удаленный доступ к компьютерам жертв, после чего вывел средства с их криптокошельков.

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Следователи Житомирского районного управления полиции №1 разоблачили 40-летнего IT-специалиста, который незаконно присвоил криптовалюту на сумму более 3,7 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Полиции Житомирской области.

Сообщается, что в конце 2024 года двое жителей Житомира в возрасте 56 и 35 лет обратились в полицию с заявлением о пропаже криптовалюты из электронных кошельков. Общая сумма ущерба в гривневом эквиваленте превысила 3,7 миллиона.

Полиция разоблачила IT-специалиста из Житомира Фото: Полиция Житомирской области

В ходе расследования правоохранители установили, что к преступлению причастен 40-летний знакомый потерпевших, который ранее консультировал их. Одному из заявителей он помог создать криптокошелек, а другому — восстановить пароль.

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Владея конфиденциальной информацией и имея удаленный доступ к компьютерам жертв, IT-специалист вывел средства с их криптокошельков и позже их использовал. Согласно действующему законодательству ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемому инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1, ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) и ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины.

Напомним, в США 23-летний криптотрейдер из Калифорнии Арнольд Роберт Харо, известный в криптосообществе под ником MistaFuccYou, застрелился во время трансляции, играя в "русскую рулетку". Незадолго до этого он потерял последние 500 долларов на неудачном вложении в мемкоин.