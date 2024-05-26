Экс-командир 58-й армии РФ Попов проиграл в казино более 330 тыс. долларов, — росСМИ

В то же время, по словам следователя, при осмотре у генерала мобильного телефона выяснилось, что он проиграл около 30 млн рублей на букмекерской площадке Winline. По мнению следствия, это могли быть полученные от махинаций средства.

Related video

Бывший командующий 58-й армии РФ Иван Попов, который из-за обвинения в мошенничестве в особо крупном размере уже больше недели отсидел в СИЗО, проиграл на букмекерской площадке примерно 30 миллионов рублей (почти 330 тысяч долларов) на букмекерской площадке. Об этом идет речь в материале российского издания "Коммерсантъ".

Отмечается, что при проведении обысков в доме Попова ФСБ и представители следствия ничего не нашли. В то же время по словам следователя, при осмотре у генерала мобильного телефона выяснилось, что он проиграл около 30 млн рублей на букмекерской площадке Winline. По мнению следствия, это могли быть полученные от махинаций средства.

При этом журналисты выяснили, что фигурантом по делу Попова изначально был "совсем другой генерал", который погиб на войне в Украине. Источники издания "Коммерсант" утверждают, что этот генерал погиб еще до того, как началось расследование, он посмертно был отмечен званием "героя России", а Попова якобы сделали "крайним по делу". По мнению следствия, первый генерал осуществил перевод на карту Попова 500 000 рублей, полученных от реализации металла.

23 мая стало известно о задержании в России заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. До этого у него провели обыск, а самого его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

К тому же 14 мая представители департамента военной контрразведки ФСБ РФ задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова.