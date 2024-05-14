ФСБ задержала главного кадровика Минобороны РФ, — росСМИ (фото)

Уголовное дело может быть связано с предыдущим местом работы Кузнецова, где он занимался защитой государственной тайны, утверждают российские медиа.

Related video

Сотрудники департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности России задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщил российский ТАСС.

"Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов задержан, сообщили в правоохранительных органах", — написал ТАСС.

В то же время в российских телеграм-каналах пишут о том, что происходят "чистки" в Минобороны после отставки Сергея Шойгу, которые начались с ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова в конце апреля.

"Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела. <...> Возможно, речь идет о халатности и недостаточной работе по обеспечению защищенности информации (все же "утечки", в том числе и документов особой важности, — это, увы, реальность)", — написал один из российских ТГ-каналов.

Юрий Кузнецов действительно до 2023 года занимал должность начальника 8-го Управления Генерального штаба ВС РФ (Служба защиты государственной тайны).

Кроме того, один из российских телеграм каналов утверждает, что человека с ФИО, которые совпадают с Кузнецовым, недавно зарегистрировали в базе 235-го военного гарнизонного суда и доставили для избрания меры пресечения.

Юрий Кузнецов Фото: Соцсети

Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил нового: им стал бывший первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

23 апреля в Российской Федерации задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.