ФСБ задержала главного кадровика Минобороны РФ, — росСМИ (фото)
Уголовное дело может быть связано с предыдущим местом работы Кузнецова, где он занимался защитой государственной тайны, утверждают российские медиа.
Сотрудники департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности России задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщил российский ТАСС.
"Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов задержан, сообщили в правоохранительных органах", — написал ТАСС.
В то же время в российских телеграм-каналах пишут о том, что происходят "чистки" в Минобороны после отставки Сергея Шойгу, которые начались с ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова в конце апреля.
"Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела. <...> Возможно, речь идет о халатности и недостаточной работе по обеспечению защищенности информации (все же "утечки", в том числе и документов особой важности, — это, увы, реальность)", — написал один из российских ТГ-каналов.
Юрий Кузнецов действительно до 2023 года занимал должность начальника 8-го Управления Генерального штаба ВС РФ (Служба защиты государственной тайны).
Кроме того, один из российских телеграм каналов утверждает, что человека с ФИО, которые совпадают с Кузнецовым, недавно зарегистрировали в базе 235-го военного гарнизонного суда и доставили для избрания меры пресечения.
Напомним, 12 мая президент России Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил нового: им стал бывший первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
23 апреля в Российской Федерации задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.